Троянская цивилизация

Есть в Кировоградской области села, которые находятся вдали от главных дорог и от дорог вообще. К ним добраться трудновато, а при некоторых погодных условиях и просто невозможно. Одним из таких сел является Троянка, что расположилась в Голованевском районе. И вроде бы до районного центра всего пару десятков километров, но это все равно что слетать на Марс и обратно… Выехать из села можно двумя дорогами: на Голованевск и на Новоархангельск. Но вторая дорога доступна только в сухую погоду. После дождя там только трактором или танком. А село чистенькое и ухоженное, земли вокруг – красоты неописуемой! Есть школа, садик, магазины и даже свой парк. Ну, по крайней мере, так местные жители называют густые заросли в центре села.

История Троянки начинается еще в незапамятные времена. На берегу речки Яновки люди жили давно. Сохранилось упоминание в документах графа Потоцкого про Говиевские хутора в этих местах. Но потом то ли из-за природных катаклизмов, то ли из-за привезенной из Крыма чумы поселение перестало существовать. А вернулись люди сюда аж в XVIII веке. По воспоминаниям старожилов, до них дошли легенды, что изначально село называлось Трехъярка, поскольку сходятся в его центре три яра. Понятное дело, что и сейчас живет село как раз на склонах тех трёх яров. Однако для изысканного слуха название сие не подходило, и начали сами местные жители говорить «Троянка», да так и прижилось это название до сих пор.

Раньше село было большое: в 1927 году в Троянке насчитывалось более восьмисот хозяйств, почти 1200 лошадей, 1000 коров и около 4000 овец, сейчас в селе людей меньше тысячи осталось… Вся эта и еще масса другой информации об истории села собрана в школьном музее стараниями учителей и бывшего директора. А школ в селе даже две! Одна недавно отпраздновала 140-летие. И, видимо, в честь этого праздника была лишена возможности учить старшеклассников. Именно в знак протеста против «обрезания» школы ушел со своего поста директор Юрий Бак, который директорствовал тут с 1991 года. А вот вторая школа существует только на бумаге. Ее собирались строить в рамках программы «Центральный регион 2015» и даже успели проектную документацию сделать, но не сложилось…

О школе отдельное слово сказать надо. Ее в селе любят. Выпускники прошлых лет сами памятник знаниям сделали и перед входом торжественно установили. Да и выглядит она хорошо, несмотря на свой преклонный возраст. Энергосберегающие окна, чистенький ухоженный двор, спортивная площадка – все есть. Только детей мало. В прошлом учебном году даже с привезенными из соседних маленьких сел детками набиралось около восьмидесяти учеников. Теперь же, без старших классов, и того меньше будет.

Нам навстречу по дороге идет старенькая женщина. Останавливаемся, знакомимся:

– Да все меня бабой Надей кличут. Вот же тяжко ходить теперь. С каждым годом подъем тут все круче становится. Уже и кравчучка клята не помогает.

– Что хорошего в селе осталось?

– Так, кроме меня, и ничего. Все остальное председатель колхоза подарил «Кернелу» (крупнейшая в регионе агропромышленная компания. – Авт.). Ну или разворовали. Вот была у нас тракторная бригада, еще колхозная. Зимой вывезли оттуда все, что ценное, в соседнее село, а все не ценное – сдали на металлолом. Две недели назад сняли охрану, и через десять дней остались только руины. Растащили все – от шифера до кирпичика цельного.

– Чем же народ на жизнь зарабатывает, если все растащили?

– Что стащили – то и заработали! А так – почти все с хозяйства живут. Коров кто-то держит, но невыгодное это теперь дело. Молоко собирают по 3 гривни, в городе продают по двадцать, а кормов надо много. Есть у нас один хозяин, так у него штук пятнадцать коров. Только он молоком телят кормит, их продает, с этого и живет. А так – больше с земли кормимся. Вот пенсии на хлеб хватает, остальное само вырастет.

Есть еще два ставка у нас, арендуют их двое владельцев. Только вот поссорились они: то один рыбу выловит или друзей порыбачить пустит, а второго жаба давит, то наоборот. Решили поделить ставки. Воду спускают, рыбу выбирают. Цапли теперь по центру ставка ходят – лягушек пугают…

Удивили дороги в селе – почти ровные и без ям. Похоже, еще советский асфальт держится. Оно и понятно – большегрузам в селе ловить нечего, вот дороги и сбереглись более-менее. Существуют и несколько магазинчиков, а если понадобится что-то редкое, то надо в Голованевск съездить. Село выживает, как может: рождаются дети, родит земля. Две молодые мамы гуляют по пустынным дорогам.

– А садик тут есть? Куда ж вы деток девать будете, когда подрастут?

– Так есть же! Я и сама там воспитателем работала, теперь вот своего воспитываю. Потом назад вернусь, всех воспитывать, – отвечает Алена.

– А дальше как планируете?

– Как жизнь покажет, так и будет. Может, в селе останемся, может, в город поедем. Будем с мужем думать.

Поговорили еще и с дедом Мишей. Выглядит он на неопределенные «за шестьдесят», держится крепким молодцом и поболтать «за жизнь» готов с охотой, но недолго. У него «люди из Города» вызывают некоторое почтение. Отношение уважительное, как к незнакомцам, тем более – чужим, «из области».

Отношение к Городу здесь особенное. Под этим словом здесь подразумевают скорее цивилизацию, чем конкретный населенный пункт. Люди «оттуда» – особенные, им повезло быть «не здесь», где все просто, привычно и обыденно. Потому и спрос с нас другой. Да ему и жалко нас.

Интервью получается наоборот: перехватил инициативу и начал сам спрашивать и отвечать на свои же вопросы. Первый вопрос от него про глобальную политику. Впрочем, вопросы носили явно риторический характер и звучали просто для поддержания разговора. Житейская логика простая и понятная:

– Что там в мире творится? Чего этим депутатам неймется? Вот опять придумали цены на все поднять. В шахту работать не идут или там на рудники. Только цены поднимать знают как. Ну я понимаю, что война идет и деньги надо, так, может, и воровать меньше надо?! А тогда и денег больше будет. Вот у нас своровали все, что плохо лежало. Да и то, что хорошо, – тоже тягали. Была ферма большая, еще колхозная, коров больше тысячи было. Ушла она – по домам разобрали. Кому кирпич, кому шифер, кому стекло приглянулось, а кто просто железо выломал и сдал на металлолом.

Теперь Троянка все потеряла: если и было что-то важное, то в соседнюю Наливайку перевезли. А в селе только память и осталась о хороших временах. Да и та со стариками помрет. Вон и школу думают закрывать или сокращать. Я уж и не знаю толком. Только в любом случае результат один: кто ж тут жить останется… Это у вас в Городе все просто.

Вот выбрали киевскую эту власть и что? Лучше стало? Мне – точно нет. Хотя и хуже не особенно. Это у вас там в Городе цены растут. У нас как копал землю для себя, так и копаешь сейчас. Хорошо копал – сыт будешь. Плохо работал – сам виноват. Я тут пасеку хочу сделать еще, все внукам подспорье будет. У нас есть несколько пчеловодов, вроде дело выгодное. Только вот тяжко работать там. Но ничего, не привыкать!

А у вас в Городе пасеку не заведешь – пчелам есть нечего. Одни газы да химия. А у нас – куда ни глянь – раздолье! Только вот тоже дело опасное. В прошлом году пчел потравили. Весной какой-то гадостью поля обработали, так почти у всех местных пчелы подохли. Так что и с пчелами тут может быть трудно. Вот и не знаю, как быть. Думаю теперь…

– А как тут с медициной?

– Ну так живой же пока. Есть у нас врачи в ФАПе (фельдшерско-акушерском пункте. – Авт.): терапевт, детский врач, лаборатория есть своя, где даже этот холестерин проверить могут. Там же и дом престарелых. Вот как наскучит работать в огороде, сам себя туда определю. Буду жить припеваючи. Там зимой тепло – поставили котлы на пеллетах, теперь не экономят на отоплении. И, опять же, самому рубить дрова не надо.

А село умирает. Медленно, но уверенно. Есть клуб, только вот никто не помнит, когда он работал. Да и некого почти развлекать. А тем, кто есть, вроде и некогда развлекаться. Зато есть два пивбара. Становятся они потихоньку центрами троянской цивилизации. Оно и понятно: какие перспективы? Вот и школа троянская гордится своими выпускниками, которые уже давно не в самом селе живут. И будет ли кем гордиться потом – неизвестно…

Фото Олега Шрамко, «УЦ»