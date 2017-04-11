Еще один ВУЗ или новые перспективы?

Средства массовой информации взбудоражили общественность Кировоградщины информацией о появлении в городе нового для нас высшего учебного заведения. И не просто ВУЗа, а Национального Таврического университета имени Вернадского.

Событие неординарное, посягающее на гегемонию местных ВУЗов. Возможности и перспективы Таврического университета впечатляют: 16 факультетов, десять советов по защите диссертаций, возможность получения «двойного диплома» (диплом об окончании учебных заведений в двух странах одновременно, признается в большинстве стран мира) и солидные планы на будущее. После оккупации Крыма значительная часть студентов и преподавателей этого университета перебралась на неоккупированную территорию. И теперь главный офис вместе с учебными корпусами, стадионами и общежитиями находится в Киеве. В нашем областном центре планируется открытие сразу шести факультетов по следующим направлениям: физическое воспитание, менеджмент, прaво, психология, туризм, здоровье человека и реaбилитaция. Есть и помещение по адресу улица Полтавская, 40, и спортзал. Есть предварительная договоренность о размещении студентов в общежитиях и о создании общежития для приезжих преподавателей.

Более подробно о планах и перспективах мы поговорили с Владимиром Казариным – ректором Национального Таврического университета имени Вернадского.

– Владимир Павлович, главный вопрос: кто будет учить?

– По ряду направлений ваш город имеет отличную базу преподавателей. Недостаток же специалистов будем компенсировать за счет наших киевских коллег, которые будут приезжать сюда на лекции. Технически это решаемо.

– В своем выступлении перед журналистами вы рассказали, что определенное преимущество в поступлении имеют студенты – жители временно оккупированного Крыма или отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Эти студенты попадут в наш город?

– Мы думаем об унификации: если в вашем регионе будет хороший набор на некоторые специальности, то мы сможем отправить сюда студентов из Киева, где набор будет хуже на эту же специальность. И наоборот: малоформатные группы из Кропивницкого мы переведем в Киев для обучения. Тем более что здесь нам легче решить вопрос по общежитиям для студентов, чем в Киеве. Мало того, мы будем решать вопрос и об учебе иностранных студентов. Например, с Польшей мы открываем проект совместного обучения, когда их студенты часть учебной программы будут проходить в нашем ВУЗе, а наши – в их. Такая же программа действует у нас со Швейцарией. Так что вполне возможно и появление иностранных студентов.

– Вопрос об институте в нашем городе: это будет структурное подразделение университета? Тогда какой уровень аккредитации он будет иметь и когда эта аккредитация потребует подтверждения?

– Как часть нашего университета, он будет иметь четвертый уровень аккредитации. Решением Кабмина все образовательные лицензии становятся бессрочными, а по закону Украины, принятому в ноябре прошлого года, аккредитация для ВУЗов с оккупированных территорий отменена до окончания оккупации. Дело в том, что у проукраинской молодежи большие проблемы с выездом на нашу территорию для поступления в ВУЗы. Именно поэтому сроки набора для них увеличены с июня по сентябрь, и требования к документам тоже отличаются. Ну а аккредитация требует некоторых технических особенностей, например, определенное количество территорий, учебных классов, лабораторий, которые временно нам недоступны. Из-за этого нам сделали небольшую поблажку, отсрочив ее на некоторое время. И мы, естественно, не набираем студентов на те специальности, на которые не можем обеспечить качественное образование по не зависящим от нас причинам.

– Вы объявили о создании шести факультетов, но некоторые из них дублируют уже существующие. Например, право у нас изучают в четырех ВУЗах. Не боитесь конкуренции?

– Здоровая конкуренция в образовании должна быть! Именно она позволит выводить наше образование из кризиса. Но мы надеемся скорее на сотрудничество. По вопросу права можно говорить о тех сферах, которые здесь не изу­чают. У нас, например, развито изучение муниципального права, которое стало особо актуальным в условиях децентрализации власти. А арбитром будет сам абитуриент: его выбор все покажет.