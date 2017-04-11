Как вас теперь называть?

Люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии.

Люди делятся на умных и дебилов, а вот дебилы делятся на национальности, партии, фракции и религии.

Дурной пример заразителен. Особенно в политике. Когда видишь дурацкие выходки народных депутатов в Верховной Раде или вечно полупустой зал парламента, понимаешь: завтра все это будет в Кировоградском горсовете. Только в еще более уродливом виде.

Если кто-то воспринимает это безобразие только как цирк или телевизионное шоу, которое можно смотреть почти ежедневно, он глубоко ошибается. Это зрелище безобидно до тех пор, пока оно не коснулось ваших знакомых или вас лично.

У моих друзей-одноклассников большое горе. У их 28-летнего сына Стаса лимфома, 4 стадия. Как они собрали деньги на четыре курса химиотерапии, вам лучше не знать. Родители парня, как заведенные, повторяют одну и ту же фразу: «Спасибо всем, спасибо всем, кто помог». Надежда на выздоровление есть, но уже сегодня нужно думать о пятом, а возможно, и шестом курсах «химии». Точнее не о курсах, а о деньгах для покупки дорогостоящих лекарств.

Более месяца назад родители Стаса подготовили целый пакет документов, включая даже справки от квартального, для подачи депутатского запроса на выделение материальной помощи на лечение онкозаболевания и передали руководителю одной из фракций горсовета. Звоню ему накануне очередного заседания, прошу обязательно озвучить жизненно важный запрос и слышу в ответ: «Да, я знаю об этой проблеме, мы на фирме уже помогали Стасу, но озвучить запрос не могу – наша фракция не будет участвовать в работе сессии, пока не примут наши требования». Все мои аргументы разбились в пыль о железобетонную принципиальность молодого политика. Тогда я позвонил его старшему коллеге из провластной фракции, уважаемому руководителю одного из ведущих предприятий города в надежде, что столь весомый голос поможет Стасу. Но и тут стена: «Вы же знаете нашу позицию – мы на сессию не придем». В качестве последнего шанса набрал номер секретаря горсовета, рассказал о беде Стаса, попросил подключиться, посодействовать. И услышал в ответ: «А вы убедите депутатов прийти и работать на сессии, вы же – пресса…»

Я думаю, немногим из вас знакомо ощущение, будто вас с ног до головы окунули в дерьмо, – мне теперь знакомо. Но не это главное, я готов засунуть свои разочарования далеко и глубоко. Главное то, что перерыв между курсами «химии» Стаса составляет 21 день! Ни больше, ни меньше! И этому графику наплевать на все политические амбиции людей, которые волею случая оказались депутатами и возомнили себя вершителями судеб четвертьмиллионного города.

Господа депутаты, вы отдаете себе отчет, что это вы лично лишаете таких, как Стас, последней надежды, может быть, единственного шанса на спасение? Ни я, ни мои коллеги так до конца и не можем понять, в чем истинные причины конфликта между двумя половинками Кировоградского горсовета. В конечном итоге это все равно – власть, кабинеты, кресла и финансовые потоки. Извините за прямоту, но черт с вами – можете саботировать работу горсовета и дальше, но хотя бы придите и проголосуйте одни только запросы на выделение средств для смертельно больных людей. И помните, у многих из них нет даже 21 дня, им нужно помочь сейчас и сегодня…

И еще. Эта колонка написана не для обличения одной половинки горсовета и не для поддержки их оппонентов. Многие из тех, кто сегодня ратует за стабильность работы депкорпуса, еще недавно сами блокировали его работу. Просто нужно в любой ситуации оставаться людьми и не заигрываться в политику, подражая высокооплачиваемым актерам из большого цирка под куполом Верховной Рады.