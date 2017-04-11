Садівникам. Сила живих водоростей.

16:16
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Чесно кажучи, не приділяв власному саду  відповідної увагу багато років.  Ну посадив, ну зростає, ну заїдає паразит, ну б’є парша, є час-жахнув отрутою, або фунгіцидом, немає часу і так зійде …

Хоча за родом діяльності-захист рослин це мій хліб. Але якось більше працюєш в польових умовах і промисловими масштабами, а сад, так вважав, не серйозно. Та й віддача від нього була ледь помітна.

Все змінилося три роки тому, коли на запрошення французької компанії Агронут, побував на виробництві мікродобрив, пройшов курс навчання і на власні очі побачив досягнення фермерів півдня Франції.

Південь Франції це в основному сади і виноградники. Переважають  середні фермерські господарства площею не більше 10-50 га. І при тому у кожного свій міні винзаводик і виробничий цех з переробки та зберігання продукції.

Великим шоком для мене було дізнатися, що середня врожайність яблук у фермерських господарств становить … від 100 тонн з гектара( для справки :  середня врожайність в Україні 10-25тон з га.)!

Як тільки дізнався, ось тут і почав перейматися як і чому.

Виявилося, що більше половини успіху залежить … від правильної системи  живлення саду. У Франції, системі живлення приділяють дуже багато уваги. Там безліч інститутів, компаній та підприємств, які тільки цим і займаються.

Компанія Агронут якраз виявилася однією з них. Те що вони розробляють, виробляють і впроваджують унікально за своїми якостями (40% ринку Франції по мікродобрив належить їм).

Головне їх ноу-хау це те, що вони змогли домогтися, що ступінь поглинання рослиною їх продукції практично дорівнює 100%. Це говорить про те, що вона не синтетична !!!

У чому ж секрет? Секрет виявився в тому, що екстракт, основа мікродобрива,  виробляється  з … морських водоростей !!!

І саме морські водорості є природним біостимулятором, який забезпечує рослину амінокислотами і полісахаридами !!!

Тобто ви розумієте, що амінокислоти потрібні рослині для росту, а полісахариди для енергії росту.

Крім цього колоїдні речовини, які потрібні для обміну речовин і якісного живлення, видобуті з морських водоростей, покращують засвоюваність, мікроелементів.

А це новітній, більш високий рівень в якості обробки. Після якого крапля не кристалізується і не змивається.

Але це так, як кажуть телеграфним стилем.

Тепер давайте поговоримо про суть, про саму систему живлення, яку розробили французи і успішно застосовують у себе в садах і не тільки…

( далі буде 🙂 )
Валентин Павлов

Валентин Павлов

Головний сатрап кропивницького Департаменту братства Агросвіту в Центральній Україні.

  • Efim Marmer

    Просто добили цифрами урожайности яблок у французов. Жду продолжения.