Садівникам. Сила живих водоростей.

Чесно кажучи, не приділяв власному саду відповідної увагу багато років. Ну посадив, ну зростає, ну заїдає паразит, ну б’є парша, є час-жахнув отрутою, або фунгіцидом, немає часу і так зійде …
Хоча за родом діяльності-захист рослин це мій хліб. Але якось більше працюєш в польових умовах і промисловими масштабами, а сад, так вважав, не серйозно. Та й віддача від нього була ледь помітна.
Все змінилося три роки тому, коли на запрошення французької компанії Агронут, побував на виробництві мікродобрив, пройшов курс навчання і на власні очі побачив досягнення фермерів півдня Франції.
Південь Франції це в основному сади і виноградники. Переважають середні фермерські господарства площею не більше 10-50 га. І при тому у кожного свій міні винзаводик і виробничий цех з переробки та зберігання продукції.
Великим шоком для мене було дізнатися, що середня врожайність яблук у фермерських господарств становить … від 100 тонн з гектара( для справки : середня врожайність в Україні 10-25тон з га.)!
Як тільки дізнався, ось тут і почав перейматися як і чому.
Виявилося, що більше половини успіху залежить … від правильної системи живлення саду. У Франції, системі живлення приділяють дуже багато уваги. Там безліч інститутів, компаній та підприємств, які тільки цим і займаються.
Компанія Агронут якраз виявилася однією з них. Те що вони розробляють, виробляють і впроваджують унікально за своїми якостями (40% ринку Франції по мікродобрив належить їм).
Головне їх ноу-хау це те, що вони змогли домогтися, що ступінь поглинання рослиною їх продукції практично дорівнює 100%. Це говорить про те, що вона не синтетична !!!
У чому ж секрет? Секрет виявився в тому, що екстракт, основа мікродобрива, виробляється з … морських водоростей !!!
І саме морські водорості є природним біостимулятором, який забезпечує рослину амінокислотами і полісахаридами !!!
Тобто ви розумієте, що амінокислоти потрібні рослині для росту, а полісахариди для енергії росту.
Крім цього колоїдні речовини, які потрібні для обміну речовин і якісного живлення, видобуті з морських водоростей, покращують засвоюваність, мікроелементів.
А це новітній, більш високий рівень в якості обробки. Після якого крапля не кристалізується і не змивається.
Але це так, як кажуть телеграфним стилем.
Тепер давайте поговоримо про суть, про саму систему живлення, яку розробили французи і успішно застосовують у себе в садах і не тільки…
( далі буде 🙂 )
Валентин Павлов
Головний сатрап кропивницького Департаменту братства Агросвіту в Центральній Україні.