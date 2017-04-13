На Кіровоградщину приїхав Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер, 13 квітня, прибув із робочою поїздкою до Кіровоградської області.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Глава уряду ознайомиться з консультативною поліклінікою обласної лікарні, відремонтованою за кошти Державного фонду регіонального розвитку та кошти обласного бюджету, та побудованим за кошти обласного бюджету сучасним операційним блоком, де проводяться операції на відкритому серці, в Кіровоградському обласному кардіологічного диспансері.

Прем’єр-міністр проведе селекторну нараду з питань охорони здоров’я з головами обласних державних адміністрацій та ознайомиться з реалізацією державної програми «Доступні ліки».

Він також відвідає медичний факультет №2 Донецького національного медичного університету та поспілкується зі студентами.