Садівникам. Сила живих водоростей (2)

Отже. Французи підходять до живлення плодових дерев, як до харчування людини. Не чим більше тим краще, а харчування в першу чергу має бути правильне. Є методика, яка визначає, систему живлення і систему визначення нестачі тих чи інших мікроелементів.
Другий шок для мене був, коли наш лектор, професор Бруно Бурье (оплата одного його робочого дня дорівнює одній тисячі євро, при тому, що всі його лекції і візити розписані на рік вперед .Це третій шок 🙂 ), заходячи в сад візуально визначав нестачу марганцю, заліза , азоту і тд.
До речі, він розробив дуже зрозумілу систему яка допомагає це робити і найцікавіше, що він спокійно навчає цьому інших.
Крім методики Брюно Бурье, є звичайно багато різної дорогої апаратури, яка це теж може зробити, наприклад флюрометр, це те чим користуємося ми у своїй роботі, теж французький. На крайній випадок експрес-лабораторія, вітчизняного виробництва, але до неї є питання, що стосується визначення нестачі мікроелементів на садових деревах, для польових культур вона працює більш точно.
Система, яку я представлю нижче, вона стандартна.
Вона в першу чергу для молодого, інтенсивного саду.
Якщо сад у вас старий, то можуть бути звичайно збої, тут без точного визначення нестачі певного елемента в живленні не обійтися. А коли визначили, головне з’ясувати чому саме вона не надходить в рослину.
Претензії можуть бути до рН, до грунту, до клімату, до навколишнього середовища … (приклад: висока кіслотнасть і рихлість грунту багатою на органіку плюс сухий клімат, призводять до нестачі марганцю, а марганець потрібен рослині для запліднення і розвитку плода)
Але це все можна виправити, головне виявити причину.
І тепер власне сама стандартна, перевірена система живлення яблуневого саду.
Отже, записуйте … (далі буде 😉 )
Валентин Павлов
Головний сатрап кропивницького Департаменту братства Агросвіту в Центральній Україні.