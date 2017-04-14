2017-й стане для Кіровоградщини роком масштабного будівництва доріг

2017 рік повинен стати для Кіровоградщини роком масштабного дорожнього будівництва.

Про це в інтерв’ю «УЦ» заявив голова ОДА Сергій Кузьменко.

На думку голови обласної державної адміністрації, саме у будівництво доріг варто вкладати в тому числі й кошти від перевиконання місцевих бюджетів.

«Концептуально – хотілося б побудувати доріг набагато більше, ніж у 2016 році. І це бажання не тому, що «хочу», а тому, що це закладено в державному бюджеті, – сказав Сергій Кузьменко. – У нас виростає кількість грошей, якими фінансуються будівництво і ремонт доріг. Сьогодні мої заступники і облавтодор активно працюють з «Укравтодором», нам необхідно отримати постанову Кабінету Міністрів, де буде конкретно сказано, куди саме підуть гроші».

Кошти витрачатимуться не лише на дороги.

«Є проекти, які обов’язково будуть завершені. Сподіваюся, у червні-липні дитяче медмістечко (дитяча обласна лікарня) буде по периметру огороджене якісної огорожею, а все, що всередині, буде реконструйовано та впорядковано, – зазначив голова ОДА. – Обласний онкодиспансер – великий об’єкт, потрібно, щоб там надавалися більш якісні послуги. Для цього потрібна в тому числі й модернізація. Сьогодні дев’ятий поверх, де операційні, застарів і з точки зору обладнання, і зовні. Близько 30 мільйонів потрібно для того, щоб зробити там сучасні палати, поставити там нове обладнання. Є два старих корпусу обласної лікарні, в тому числі – ЛОР-відділення, там холодно, вікна «свистять» тощо. Ми туди виділили кошти, будемо робити проекти і вирішувати це питання. І в обов’язковому порядку – допомога армії».