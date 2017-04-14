«Дніпро-Кіровоград» попередив про подорожчання водопостачання і водовідведення

Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» попередило про можливе зростання тарифів на водопостачання і водовідведення.

Копію розрахунків нових тарифів має у своєму розпорядженні «УЦ».

Тарифи на послуги з централізованого постачання та відведення холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем можуть зрости з 9,80 гривні за кубометр до 11,292 (постачання) та з 7,89 гривні за кубометр до 10,104.

У приватному секторі (без використання внутрішньобудинкових систем) тарифи планують підвищити з 9,216 гривні за кубометр до 10,692 (водопостачання) та з 7,416 гривні за кубометр до 9,576 (водовідведення).

Розрахунки нових тарифів можна переглянути нижче.



Нагадаємо, голова облради Олександр Чорноіваненко підписав рішення про створення комісії для перевірки зростання тарифів «Дніпро-Кіровоград».