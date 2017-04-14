Павло Штутман: «Ситуація з інженерними кадрами – катастрофічна»

На Кіровоградщині катастрофічно не вистачає інженерів.

Про це в інтерв’ю «УЦ» заявив промисловець Павло Штутман.

«У нас ситуація з інженерними кадрами на сьогодні склалася катастрофічна, – сказав він. – Станом на 1 січня 2017 року ми по групах компаній «Ельворті» і «Гідросила» мали дефіцит в 166 чоловік. Цей дефіцит збільшується, ми сьогодні намагаємося знайти фахівців, залучаємо «Київський політехнічний інститут», харківський авіаційний. З кіровоградської льотної академії ми взяли чотири людини в 2014 році, в 2015-му – одну людину і двох – у 2016-му. Хоча ці вузи не готують фахівців нашого профілю – випускають інженерів-ремонтників і диспетчерів, яких ми залучаємо як логістів».

Водночас профільний кропивницький вуз у цьому не допомагає.

«З профільного центральноукраїнського національного технічного університету (колишній КНТУ) в 2014 році ми взяли трьох чоловік, в 2015-му – жодного та в 2016-му – лише одного, – зазначив промисловець. – Це не тому, що ми не хочемо, навпаки, ми шукаємо інженерів і всіх, хто приходить до нас, «задобрюємо», щоб вони залишалися. Але, на жаль, нинішній навчальний процес у вузі не забезпечує нам приплив інженерних кадрів. Незважаючи на те, що в ЦНТУ, за даними Міністерства освіти, вчаться 3552 людини, з них 2778 – за денною формою навчання, і 1732 – це держзамовлення. Держава виділяє кошти для того, щоб забезпечити економіку області інженерними та іншими кадрами, але, на жаль, сьогодні ми цього не бачимо».

Кадровики «Ельворті» та «Гідросили» провели підрахунок студентів, які заходять в університет вранці, коли починаються заняття, – з 7:30 до 8:15.

«Так ось, 28 березня зайшли 270 осіб, 29 березня – 217, 30 березня – 271, ще раз повторю, з 2778, які навчаються за денною формою, – 10 відсотків. Був би у нас у регіоні хороший технічний університет, ми за рік організували б там дуальну систему», – наголосив Павло Штутман.