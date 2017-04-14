Садівникам.Сила живих водоростей(4).

СТАРМАКС, ОЛІГОМАКС, МІКРОСТАР. Чому їх так шанують в Європі і чому застосовувати потрібно саме їх?

1) Вони мають формуляцію BIO.AGN, а це значить, що вони дозволені для використання в екологічному (органічному) землеробстві.

2) Для їх виробництва використовують нанопорошек. Тобто частинки розміром менше одного мікрона. Це дозволяє добриву вільно потрапляти в листок рослини. Саме ця формуляція збільшує інтенсивність фотосинтезу і стійкість до посухи. А це дуже актуально для нашого регіону!

3) рН активний комплекс який міститься в добриві, пом’якшує воду при змішуванні, а всім відомо, що вода в нашій області має підвищену жорсткість.

4) У ньому містяться природні хелатируючі речовини, які роблять мікродобриво практично клітинним соком рослини і тому всі елементи живлення на 100% засвоюються рослиною.

5) Речовина здобута з морських водоростей не змивається з листка рослини під час дощів!

Система живлення

яблуні стармаксами