Садівникам.Сила живих водоростей (3)

Перш ніж давати певні мікроелементи рослині, ви повинні зрозуміти, що даний елемент повинен знаходитися в такому стані, в якому б рослина його сприйняла і спожила.

Тому ідеально для цієї системи підходить спеціально збалансований склад макро і мікроелементів в добривах.

Отже.

1) Фаза бутонізації. Рожева, нерозпукла квіточка вимагає бор!

2) Фаза опадання пелюсток. Щоб утворилася здорова зав’язь дуже потрібен знову ж таки бор, магній і марганець

3) Фаза утворення зав’язі. Подача елементів живлення впливає на розмір плода. Рослина має особливу потребу в фосфорі, калії і магнії.

4) Фаза утворення плоду. Вона дуже тривала, рослина відчуває нестачу кальцію і тому дуже схильна до всіляких захворювань.

Тому даємо кальцій! А щоб кальцій добре сприймався рослиною – даємо азот. І тут дуже важливо спостерігати, чого ще не вистачає рослині?

У цей період можуть піти збої з цілою низкою елементів необхідних для здорового плоду … фосфор, калій, магній, марганець, бор, мідь, молібден, цинк … Загалом майже вся таблиця Лавуазьє. Щоб не ламати списи і голови, потрібно користуватися, крім кальцію, багатофункціональними добривами, де зосереджені всі ці елементи живлення.

5) Фаза закінчення збирання врожаю. Щоб рослина увійшла в зиму не виснажена, взимку добре перенесло морози і навесні не відчувала нестачу бору… даємо бор! І бажано з цинком! Цинк рослині потрібен, щоб стабілізувати дихання в період перепадів температур.

Ось в принципі і все. Практично як у людей. А тепер про головне.

Перше, де взяти? Не хотілося б займатися нав’язливою рекламою своєї компанії … але в Агросвіті це є!

Друге, якщо ви вже маєте надійного продавця, ви довіряєте його досвіду – беріть імпортне! Європейське!

Третє, максимально ідеально підходять для цього саме французькі мікродобрива, саме Стармакси і Олігомакси. Вони за своїм складом максимально наближені до клітинного соку рослини! Але про це в наступній серії…(далі буде 🙂 )