Візит Гройсмана на Кіровоградщину: як це було (ВІДЕО)

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідав з робочою поїздкою Кіровоградщину вчора, 13 квітня.

Відеосюжет про приїзд посадовця вийшов на каналі «Кіровоград».

Спочатку Гройсман побував в обласному кардіодиспансері. Потім – у поліклініці при обласній лікарні, де нещодавно зробили ремонт.

Також він зайшов у аптеку, де поспілкувався з покупцями.

Потому Володимир Гройсман провів селекторну нараду з керівниками всіх областей України.

Після «селектору» керівник уряду зустрівся зі студентами Донецького медичного університету.

Візит завершився прес-конференцією.