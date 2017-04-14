Візит Гройсмана на Кіровоградщину: як це було (ВІДЕО)

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідав з робочою поїздкою Кіровоградщину вчора, 13 квітня.
Відеосюжет про приїзд посадовця вийшов на каналі «Кіровоград».
Спочатку Гройсман побував в обласному кардіодиспансері. Потім – у поліклініці при обласній лікарні, де нещодавно зробили ремонт.
Також він зайшов у аптеку, де поспілкувався з покупцями.
Потому Володимир Гройсман провів селекторну нараду з керівниками всіх областей України.
Після «селектору» керівник уряду зустрівся зі студентами Донецького медичного університету.
Візит завершився прес-конференцією.