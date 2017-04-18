Квартплата из палаты №6

Думаем, все уже в курсе, что в Кропивницком подняли квартирную плату. Наш народ после подорожания тепла, газа, воды удивить чем-нибудь уже трудно. Но деятелям от жилищно-коммунального хозяйства это удалось. Почему цена тепла в каждом доме может отличаться – еще как-то объяснимо: наличие счетчика, количество установивших автономное отопление и т.д., эти факторы влияют на разницу. Но почему так отличается квартплата?! Мы собрали данные о ее стоимости в разных домах разных районов областного центра. И удивились.

Есть два дома по улице Шевченко в самом центре. Их номера – №48 и №50/40. Хорошее добротное жилье, в хорошем месте. Но кто может внятно объяснить, почему по новым расчетам в доме №48 квартирная плата составляет 4,1928 гривни за квадратный метр, а в доме №50/40 – 2,7649 гривни за метр квадратный? Обслуживает оба дома одно и то же ЖЭО №2. Откуда разница в тарифе почти в полтора раза?

По изучению перечня услуг, которые любезно предоставляет ЖЭО №2 жителям обоих домов, начинаешь понимать суть дела. Оказывается, в ЖЭО решили, что в доме №50/40 (там, где тариф ниже) должны завестись крысы и мыши. Поэтому ЖЭО смело берется проводить дератизацию дома по цене 0, 03715 гривни за квадратный метр. Почему грызуны изберут этот дом, но проигнорируют соседний – загадка для непосвященных. Видимо, надобно отучиться в какой-то профильной жилищно-коммунальной академии, чтобы это понять.

Двигаемся дальше. К самой потрясающей загадке. Напомним – дома стоят рядом, между ними метров пятьдесят. Но вывоз мусора для одного из домов стоит 0,2084 гривни, а для второго – 0,17263! Как?! Почему?! Неужели к одному дому будут ехать через Завадовку, а ко второму – напрямую?! У одного дома опорожнять баки будет простой работяга, а у второго – с университетским образованием и знанием трех иностранных языков, за что ему положена доплата?

Для обоих домов преду­смотрена покраска придомового газопровода. Но для жителей сорок восьмого дома это будет стоить 0,01733 гривни за погоный метр, а для жителей соседнего дома – 0, 00612. Почти втрое дешевле! Газопровод дома №48 будет покрашен какой-то особо стойкой финской краской? У маляра будет кисть из меха колонка?

Уборка снега и посыпание территории противогололедными смесями. Для одного дома это стоит 0,63986, для второго 0,37910. Наверное, ЖЭО обладает какими-то засекреченными данными исследований метеорологов, согласно которым возле одного дома выпадает вдвое меньше осадков, чем у соседнего?

Знаете, это сравнение можно продолжать еще долго. Практически по каждой позиции, по каждой предоставляемой услуге разные цифры. Мы пытались прояснить в ЖЭО: откуда такая разница, почему? Увы, убедительного ответа не получили. Глубоко заинтересовавшись вопросом, мы собрали раскладки по квартплате в разных концах города, в разных домах. Очень поучительное занятие оказалось.

В некоторых домах Кропивницкого работники жилищно-коммунальной сферы уже запланировали ремонт разбитых окон в подъездах. Кстати, как говорят жильцы, все окна пока целы. Но в ЖЭКах и ЖЭО что-то такое знают наперед. И замена стекол у них заложена не в текущих расходах, а сразу в тарифе.

Цены на разные услуги по городу различаются просто сумасшедше. Например, уборка придомовой территории возле одного дома обойдется примерно в 27 копеек, а возле другого, который находится буквально в нескольких кварталах, это стоит уже 87 копеек! Ладно, в этом случае какую-то логику можно с трудом отыскать – первый упомянутый дом по улице Шевченко трехэтажный, а второй по улице Егорова – девяти­этажный. В ЖЭО №3 предполагают, что раз жильцов там больше, то и гадить, простите, они будут втрое больше. Хотя речь о так называемом обкомовском доме, одном из тех, где жила вся элита города и области, да и сейчас живет, и с культурой быта там ситуация намного лучше, чем, скажем, на Жадова (да простят меня тамошние жильцы).

Встречаются другие пикантные моменты. Например, в одном из домов по улице Гагарина в центре в тарифе предусмотрено техническое обслуживание систем центрального отопления. Вот только дело в том, что почти во всех квартирах этого дома – автономное отопление…

Среди других открытий чудных – вероятно, у нас в городе есть дома с мегаподвалами, где можно подземные паркинги устраивать. Как иначе объяснить, что, к примеру, освещение мест общего пользования и подвалов в доме по улице Гагарина обойдется жителям в 18 копеек в месяц с квадратного метра жилплощади. А в похожем по размерам доме по переулку Павла Бута (он находится в окрестностях Студенческого бульвара, бывшего Коммунистического проспекта) это будет стоить жильцам аж 99 копеек. В ЖЭО №2 нам как-то туманно рассказали о том, что «подвалы там хорошие».

Люди, вы понимаете, что происходит? А на наш взгляд, происходит следующее. Простите за дешевый жаргон, но, похоже, в жилищно-эксплуатационных организациях нас всех просто хотят «взять на понт»! Вот мы выставим вам такие расчеты и такие тарифы – а вдруг «проканает»? Если дотошные пенсионеры начнут слишком уж допытываться – «за что такие деньги?!», то в ЖЭО вполне могут и пересчитать. Такой процесс уже запущен жильцами одного из домов – когда они стали массово приходить, жаловаться и писать «наверх» в горисполком, ЖЭО взялось за перерасчет. Но это по одному дому. А ведь домов в областном центре более шестисот. И в большинстве из них жильцы, которых удивить уже мало чем можно, просто плюнут и… заплатят. Или будут тихо саботировать оплату. И если власть города не хочет такого развития ситуации, то должна очень аргументированно поведать жителям каждого дома, откуда у них там мыши-крысы, разбитые стекла, дорогостоящие подвалы и почему в соседнем доме вывоз мусора дешевле в полтора раза.

Мы ждем.