У Кропивницькому почалося голосування за проекти громадського бюджету

З 18 квітня кропивничани можуть скористатися правом віддати свій голос за один із проектів міської програми «Громадський бюджет».

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міськради.

Як зазначив під час прес-конференції у міській раді начальник управління економіки Андрій Паливода, впродовж 10 робочих днів, до 3 травня включно, всі охочі можуть долучитися до визначення переможців серед проектів громадської ініціативи, реалізація яких фінансуватиметься з міського бюджету.

За інформацією начальника управління, до участі в публічному голосуванні допущені 86 з 96 поданих проектів. 38 з них – загальноміські з кошторисом до 800 тисяч гривень, а 48 – локальні, що мають собівартість до 200 тисяч гривень.

«Проголосувати за обраний проект мешканці міста мають можливість двома способами, – наголосив Андрій Паливода. – Через офіційний сайт міської ради, ідентифікувавши себе через код BANK ID, чи поставивши відповідну помітку у паперовому бюлетені, який можна отримати у приміщенні міської ради за пред’явленням паспорта із понеділка по п’ятницю з 10:00 по 16:00. Кожен кропивничанин має право проголосувати двічі: за один малий і один великий проекти».

Громадський бюджет – це частина бюджету Кропивницького, з якого здійснюється фінансування заходів, виконання робіт та надання послуг, визначених безпосередньо членами територіальної громади та оформлених відповідно до проектних пропозицій, які стали переможцями конкурсу.

Проекти подавалися з 1 лютого до 2 березня 2017 року.