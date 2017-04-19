В сади повертаються морози.

Не очікувано, погода «порадувала« нас аномальним зниженням температури.

Це жорстоке випробування, як для рослин, так і для нервової системи садівників.

Вирішив черкнути пару рядків, так як вже взявся давати поради.Значить так.

Перше, не впадати в паніку. Паніка вірний друг неправильних рішень і зайвих витрат.

Друге, розуміти рівень загрози. Те що зараз відбувається це не стандартні, короткочасні похолодання. Це циклон. Причому дуже серйозний.

Третє, чітко розуміти, з чим подумки попрощатися, бо на всі випробування є Воля Божа. Якщо морози триватимуть більше одного-двох днів і будуть опускатися нижче двох градусів за Цельсієм – абрикосі, черешні, вишні, смородині і агрусу ви нічим не допоможете. Традиційне обдимліваніе тут теж не панацея.

Четверте, конкретно розуміти, що можна врятувати і як. Рясно полийте та вкрийте кущі і городину, всім чим можете. Плівка, агроволокно, руберойд, солом’яні мати, гілки, сухе листя, ганчір’я … все піде. Якщо випаде сніг, не турбуйтеся, для вкритих кущів та сходів городніх культур, це додатковий шар проти морозу. Після відступу морозів обробіть антистресовими препаратами, які допоможуть відновити рослину і стимулювати її життєві сили. З власного досвіду можу порекомендувати спеціальний препарат який створений для подібних випадків. Це Стармакс Тонус.

П’яте, це впровадження ноу-хау для просунутих і готових витратити на свої сади десь дві-три тисячі доларів США на гектар. Є така система захисту насаджень від заморозка шляхом безперервного мікродощування кущів протягом всього заморозкоопасного періоду. При цьому на листках, квітах і плодах утворюється льодяна скорина, але за рахунок постійного теплообміну температура в тканинах рослини не опускається нижче нуля градусів. Але проблема в тому, що в ручному режимі це практично не можливо зробити, тільки автоматично. Ставите над кожним деревом надкроновий водяний зрошувач і при настанні заморозків, там стоїть цифровий термометр, спрацьовує реле, яке саме включає подачу води. До мінус 9 градусів, рятує …

І шосте, моліться за швидку зміну напрямку вітру.