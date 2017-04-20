Прогрес не спинити! На хабарі у Кропивницькому взяли кіберполіцейського

Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала на хабарі оперуповноваженого Кіровоградського підрозділу департаменту кіберполіції.

Про це «УЦ» повідомили у прес-секторі УСБУ в області.

Здирник вимагав від місцевого ІТ-спеціаліста чотири тисячі доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито несанкціоноване втручання в роботу одного з місцевих інтернет-провайдерів.

«Перевертень у погонах» створив електронний гаманець російської електронної платіжної системи, на який жертва мала перерахувати гроші.

Правоохоронці затримали хабарника під час отримання квитанції про підтвердження перерахування частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч гривен.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомили про підозру.

Тривають невідкладні слідчі дії.