Фахівці підтвердили ботулізм у жительки Світловодського району, але не через рибу

У жительки Світловодського району, яка потрапила у лікарню з підозрою на ботулізм, діагноз підтвердився.

Про це «УЦ» повідомили в обласному лабораторному центрі.

Перші симптоми недуги жінка відчула 22 травня, на другий день після вживання в їжу м’ясної консерви власного виготовлення.

25 травня хвора звернулась за медичною допомогою до Олександрійської центральної лікарні, але, вирішивши лікуватись за місцем проживання, відмовилась від госпіталізації.

30 травня жінка звернулась до Світловодської центральної районної лікарні де була госпіталізована з попереднім діагнозом «ботулізм».

Перебіг захворювання лікарі оцінюють як середній.

Нагадаємо, нещодавно кілька випадків захворювання на ботулізм через рибу зі Світловодська сталося в Києві. Згодом повідомлялося, що світловодська риба поклaлa в реaнімaцію ще й жительку Херсонa.

Ботулізм – гостре токсико-інфекційне захворювання, яке зумовлює токсин Clostridium botulinum. Хвороба характеризується міоплегією та офтальмоплегією, парезом кишечника, розладами вегетативної інервації, при тяжкому перебігу – бульбарним синдромом і гострою дихальною недостатністю. Можливий летальний результат.