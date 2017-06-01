На Кіровоградщині зменшилася заборгованість з зарплати

Протягом січня – травня на Кіровоградщині заборгованість із зарплати зменшилася на 14,9 млн грн.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

Під керівництвом заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Світлани Лобанової відбулося спільне засідання обласної комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та обласної робочої групи з питань легалізації виплати зарплати та зайнятості населення. У режимі онлайн участь у засіданні взяли заступники голів райдержадміністрацій та міських голів з профільних питань.

Про ситуацію, що склалася із своєчасною виплатою заробітної плати в області станом на 1 травня 2017 року поінформував директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олександр Догаров.

За словами посадовця, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області становить 15 млн грн.

Заборгованість на підприємствах-банкрутах становить 6,2 млн грн., або 42% від загальної суми. Борги є на 11 підприємствах.

На 13 економічно-активних підприємствах сума боргу становить 8,8 млн грн., або 58% від загальної суми. У сумі заборгованості з виплати заробітної плати економічно активних підприємств зосереджено 11% боргу державних підприємств, 29% боргу комунальних підприємств, 60% боргу інших підприємств.

Поінформував Олександр Догаров і про стан виплати заробітної плати в розрізі територій. Станом на 1 травня 2017 року борги з заробітної плати є на восьми територіях з 25, на економічно активних підприємствах – на чотриьох територіях області. Це міста Кропивницький (2,6 млн грн.), Світловодськ (3,2 млн грн.), Олександрія (35,5 тис. грн.) та Голованівський район (0,5 млн грн.)