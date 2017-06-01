Жителька Кропивницького розповіла німецьким парламентарям про полонених на Донбасі

Жителька Кропивницького Катерина Глондар виступила в Бундестазі.

Катерина – дружина полоненого Сергія Глондаря. Станом на сьогодні він та Олександр Кориньков знаходяться у полоні 840 днів.

Про це йдеться у статті Вікторії Барбанової, опублікованій у тижневику «УЦ».

За словами Катерини Глондар, німці були шоковані: «Можна сказати, що ми відкрили їм очі на реальний стан наших рідних у полоні. Адже вони основну інформацію отримують від офіційних осіб України, а яка там інформація? Статистика! Стільки-то заручників утримується на такий-то території, стільки-то – на цій. Усе. А ми говорили про те, що з ними немає зв’язку, що їх погано годують, що їм не надають медичну допомогу, що вони перебувають у нелюдських умовах».

Німецькі парламентарі, вважає Катерина, не надто обізнані зі станом справ на сході України: «Знають, що на сході України йдуть бойові дії, що, можливо, там перебувають російські війська. Але про військовополонених практично нічого не знають. Навіть депутати парламенту. Навіть на Мінському процесі їх називають заручниками».

Жінка зазначила, що наразі втратила зв’язок з Сергієм: «Зараз у мене немає ніякого зв’язку з чоловіком. Уже кілька місяців немає. Іноді передають листи. Останній лист від Сергія я отримала з рук Наді Савченко. І посилку я передати вже не можу, з того боку їх не приймають. А мені страшно, тому що в останньому листі Сергій просив прислати йому ліки. Він при взятті в полон отримав контузію і рану голови, і його там, звичайно ж, ніхто не лікував».