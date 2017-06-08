Один з керівників юстиції Кіровоградщини не виконує рішення суду. Навіть примусово

Перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області Артем Мамченко й досі не виконав рішення суду про демонтаж сходів біля входу до офісу правозахисника Ігоря Погасія.

Як заявила заступник начальника ГТУЮ з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби в Кіровоградській області Маріанна Касімова на прес-конференції сьогодні, 8 червня, виконавче провадження нині знаходиться не в Кропивницькому, передає кореспондент «УЦ».

«Виконавче провадження передане до іншого органу державної виконавчої служби. Якби ми його виконували, то у громадськості могла б виникнути думка про можливий конфлікт інтересів. Ви ж розумієте: Мамченко займає посаду першого заступника», – сказала Касімова.

За словами начальника ГТУЮ Вадима Гуцула, провадження передали у Дніпро.

«Передали до відділу примусового виконання рішень у Дніпрі. Ще у 2016 році, – повідомив посадовець. – Як тільки він прийшов на посаду, повідомив мене як керівника про те, що є виконавче провадження. Я вирішив усунути можливий конфлікт інтересів. Що стосується судового рішення – воно є законним, справедливим і має бути виконаним. Яка там ситуація… Ну, ми бачимо, що сходи не прибрані, – але це питання до відділу примусового виконання рішень Дніпропетровського управління державної виконавчої служби».

У грудні 2013 року відбувся конфлікт між адвокатом і правозахисником Ігорем Погасієм та тоді ще приватним нотаріусом Артемом Мамченком.

За словами Ігоря Погасія, власник сусіднього офісу Артем Мамченко спробував самовільно перекрити вхід у приміщення адвоката, звівши прибудову (сходи). Зав’язалася перепалка, яка переросла в бійку. Погасій стверджував, що отримав тілесні ушкодження від знайомого Мамченка Сергія Варакіна.

Останній, навпаки, заявляв, що його побив Ігор Погасій.

11 березня 2015 року Ленінський районний суд засудив Погасія до трьох років позбавлення волі за хуліганство. Він подав апеляцію, 16 вересня 2015-го Апеляційний суд задовольнив її.

Раніше суд зобов’язав Артема Мамченка повернути земельну ділянку «у володіння і користування територіальної громади міста» та демонтувати сходи. Нотаріус подвав касаційну скаргу, однак її не задовольнили.

У січні 2016 року Артем Мамченко став першим заступником начальника ГТУЮ в Кіровоградській області.