«Рудь» запрошує на свято морозива у Кропивницькому

Свято морозива відбудеться у дендропарку в Кропивницькому 10 червня.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ПАТ «Житомирський маслозавод» (торгова марка «Рудь»).

Свято почнеться о 13:00.

Гості заходу, який проводиться 12 рік поспіль, можуть підготуватися заздалегідь. Для цього треба куштувати морозиво «Рудь» і збирати обгортки. А на святі обгортки можна буде обміняти на традиційну валюту – «рудики» – та витрачати їх на різноманітні атракціони, веселощі, розваги й сувеніри від компанії «Рудь».

ТМ «Рудь» дарує свято родинного спілкування, дружнього єднання та найсмачнішого морозива!