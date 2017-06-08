Територіальні громади Кіровоградщини отримають понад 19 млн на інфраструктуру

На засіданні уряду схвалили проект постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Деякi питання надання субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на формування iнфраструктури об’єднаних територiальних громад».

Постанова передбачає розподiл субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на формування iнфраструктури об’єднаних територiальних громад, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

Громади Кiровоградської областi отримають 19 мiльйонiв 178 тисяч гривень.

У 2017 роцi кошти субвенцiї можна використати на розроблення проектної, мiстобудiвної та планувальної документацiї, погашення бюджетної кредиторської заборгованостi мiсцевих бюджетiв, що виникла пiд час здiйснення видаткiв за рахунок коштiв, отриманих за програмою «Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на формування iнфраструктури об’єднаних територiальних громад».

Кошти розподiлили мiж такими ОТГ: Бобринецька – 1 мiльйон 996 тисяч гривень; Маловискiвська – 3 мiльйони 111 тисяч гривень; Новоукраїнська – 3 мiльйони 887 тисяч гривень; Соколiвська – 4 мiльйони 160 тисяч гривень; Великоандрусiвська – 6 мiльйонiв 22 тисячi гривень.