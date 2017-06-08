У Кропивницькому банда юнаків крала спортивний одяг, тютюн і алкоголь (ФОТО)

Працівники поліції викрили групу осіб, причетних до вчинення серії крадіжок з магазинів Кропивницького.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

До групи входило семеро мешканців обласного центру віком від 14 до 21 року, які живуть в одному мікрорайоні. На рахунку зловмисників – близько 10 кримінальних правопорушень.

До Кропивницького відділу поліції надійшла низка повідомлень про крадіжки із закладів торгівлі.

«У результаті проведення слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили особи злодіїв. За фактами злочинів правоохоронці проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри. Більшу частину речових доказів кримінальних правопорушень вилучено», – повідомив т. в. о. начальника Кропивницького відділу поліції Дмитро Кравченко.

Поліцейські встановили, що під час скоєння крадіжок поплічники прикривали обличчя масками. Вночі проникали до приміщень торговельних закладів, пошкоджуючи ролети або вхідні двері. Обирали магазини продуктових та спортивних товарів. Незаконно здобуте майно, зокрема спортивний одяг, алкогольні напої і тютюнові вироби, у подальшому спільники ділили між собою.

Особам, причетним до кримінальних правопорушень, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.