У Кропивницькому з’явився МАФ, який може тікати від спецінспекції (ФОТО)

У Кропивницькому на розi вулиць Дворцової та Чорновола на тротуарi за будiвлею облради зявився пересувний торговий кiоск «Млинець».

Фото споруди на своїй сторiнцi у «Фейсбуцi» виклала журналiст Олена Шворак, пише «РК».

Начальник управління архітектури Вадим Мездрін повідомив, що в управлінні не мають інформації про цей об’єкт.

Начальник управління торгівлі Сергій Горбовський зазначив, що з листопада 2016 року управління не видає картки обліку на об’єкти пересувної торгівлі та пообіцяв розібратися. Згодом він повідомив, що є інформація про договір оренди біля будівлі облради.

Нагадаємо, за словами керівника спецінспекції міської ради Андрія Максюти, очолюване ним відомство подало до міської адміністративної комісії інформацію щодо незаконного розміщення 15 МАФів в обласному центрі.

По частині об’єктів розпочалася процедура примусового демонтажу, а по 10, більшість з яких здійснюють торгівлю хлібом, виготовленим у Новоукраїнці, справа перенесена.

Максюта не вбачає у встановленні МАФів політичної складової.

«Чомусь деякі місцеві політики намагаються роздути з цього факту політичну справу, – сказав він. – Хоча насправді у нас єдині вимоги до всіх підприємців. Є правила, за якими встановлюються торговельні кіоски у Кропивницькому. А ці розміщені самовільно, без будь-яких належно оформлених документів. У підприємців є тепер є час на їх узаконення або добровільне знесення».