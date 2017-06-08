Юстиція оприлюднила найпопулярніші імена немовлят на Кіровоградщині

Стало відомо, як молоді батьки у Кіровоградській області називали своїх малюків упродовж останніх п’яти місяців 2017 року.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі Головного територіального управління юстиції в області з посиланням на заступника начальника управління державної реєстрації ГТУЮ Раїсу Дайдакулову.

Найпоширенішими жіночими іменами виявилися Софія, Ангеліна, Анастасія, Поліна, Злата, Варвара та Вікторія.

Хлопчиків досить часто називали такими іменами, як Богдан, Артем, Андрій, Антон, Іван, Єгор і Матвій.

Молоді батьки також зрідка надавали перевагу рідковживаним іменам. Серед жіночих – це Аіша, Евеліна, Василина, Ярина, Соломія та Сірофіма. Серед чоловічих – Рінат, Борислав, Тамерлан, Макарій, Самуїл, Гордій та Налім.