Справу про спробу підкупу підполковника поліції в Кропивницькому направили до суду

Кіровоградська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно мешканця Кіровоградського району, який намагався підкупити підполковника поліції.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Досудове розслідування встановило, що наприкінці квітня 2016 року чоловік хотів надати 4 тис. грн. неправомірної вигоди начальнику одного з районних відділів поліції за вирішення питання про повернення належного йому транспортного засобу. Кошти він залишив у службовому кабінеті поліцейського, який і викликав слідчо-оперативну групу.

Дії обвинуваченого кваліфікували зач. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статі передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.