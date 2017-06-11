ФК «Олександрія» проведе тренувальні збори в країні наркотиків і червоних ліхтарів

Літні збори в 2017 році «Олександрія» проведе в Нідерландах.

Нідерландська політика з наркотиків заснована на двох принципах: 1) вживання наркотиків відноситься до проблем охорони здоров’я і не є злочином; 2) розрізняються «легкі» (похідні конопель: марихуана, гашиш) і «важкі» наркотики. Також Нідерланди відомі кварталами «Червоних ліхтарів», де знаходяться борделі.

«Моїй Олександрії» підтвердили інформацію в клубі, але з застереженням, що ще триває підписання паперів зі стороною, що прийматиме.

Вихід команди з відпустки запланований 17 червня.

Збори в Нідерландах відбудуться з 25 червня по 9 липня.

Влітку «Олександрія» бере участь в Лізі Європи з третього кваліфікаційного раунду. Жеребкування раунду буде 14 липня, матчі – 27 липня і 3 серпня.

Раніше «Олександрія» проводила збори в Туреччині та Словенії.

Нагадаємо, 31 травня в заключному турі чемпіонату України вирішилася доля команд, які прагнуть потрапити в кваліфікацію Ліги Європи – «Олександрії» та «Чорноморця».

У цьому двоборстві перемогла команда з Кіровоградщини, посівши п’яте місце чемпіонату.