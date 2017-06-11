Продавець новоукраїнського хлібу в Кропивницькому заявляє, що його бізнес «замовили»

Начальник міської спецінспекції Кропивницького Андрія Максюта напав на продавчиню хлібного кіоску біля Центрального ринку.

Про це в коментарі «УЦ» заявив орендар кіоску Борис Пасічник.

«Мені зателефонувала продавець і розповіла, що до кіоску підійшов якийсь чоловік, намагався вкинути у вікно рекламну стійку, – сказав Пасічник. – За продавчиню заступився її чоловік. Як з’ясувалося, стійку хотів вкинути Андрій Максюта».

За словами підприємця, після словесної перепалки між Максютою та чоловіком продавця приїхала поліція. Однак правоохоронці в конфлікт не вмішувались.

«Це або замовлення, або я просто не знаю, – зазначив Борис Пасічник. – Але чомусь у Кропивницькому збираються демонтувати саме кіоски «Новоукраїнський хліб».

Він також додав, що сам неодноразово звертався до комунальних служб з приводу діри в люку перед кіоском, звідки доноситься сморід каналізації. Однак діру так і не залатали.

Нагадаємо, керівник міської спецінспекції Андрій Максюта заявив, що кіоск на вулиці Преображенській (поблизу центрального ринку), у якому продають хліб, стоїть біля каналізаційного люку з дірою біля нього.

Він також розповів про антисанітарію в кіоску: «Один з об’єктів, у якому підприємець на ім’я Борис здійснює торгівлю новоукраїнським хлібом і вже певний час розповідає про тиск на нього. У мене запитання – сам виробник хліба (підприємець з даного кіоску бере його в Новоукраїнці на виробництві й перепродує) бачив, де продають його продукцію? А людей – покупців – не лякають умови, в яких цей хліб продають? У мене також запитання до санстанції (Держпродспоживслужби): коли тут востаннє був ваш представник? Сморід неймовірний – поряд люк каналізації з дірою біля нього. Під кіоском – смітник. Не сьогодні – завтра там пацюки заведуться».

Максюта також зазначив, що біля кіоску немає урни для сміття.

За його словами, очолюване ним відомство подало до міської адміністративної комісії інформацію щодо незаконного розміщення 15 МАФів в обласному центрі.

По частині об’єктів розпочалася процедура примусового демонтажу, а по 10, більшість з яких здійснюють торгівлю хлібом, виготовленим у Новоукраїнці, справа перенесена.