Грибы довели до рэкета

Прокуратурой Кировоградской области совместно со Службой безопасности Украины разоблачена группа преступников, которые занимались вымогательством денежных средств с предпринимателей области.

В рамках досудебного расследования установлено, что несколько человек в течение 4 месяцев терроризировали частного предпринимателя, требовали с него денежные средства в размере около 150 тысяч гривен и с целью запугивания отобрали автомобиль.

В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 2 человека, которым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

О деталях громкого задержания «УЦ» рассказал старший оперуполномоченный 3-го сектора Отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ по Кировоградской области Максим Анистратенко.

– Вымогательство – это вроде бы не профиль СБУ, этим же полиция должна заниматься?

– Мы пока не можем детально раскрыть эту информацию, потому что еще ведутся следственные действия. Есть такое понятие в уголовном производстве, как «спецсубъекты», если они проходят по делу, то это уже компетенция СБУ. (В общих чертах – подозреваемые по делу не просто какая-то уличная случайная шпана, а серьезные матерые бандиты. - Авт.).

Около трех месяцев назад была получена оперативная информация, что бандиты, входящие в преступную группировку, существующую на территории области, совместно с жителями Донецкой и Днепропетровской областей вымогают у местного жителя, предпринимателя сумму в 150 тысяч гривен. Также у него отобрали личный автомобиль. После этого он пришел к нам как заявитель, попросил о помощи. Более двух месяцев проходили следственные действия, в ходе которых получены доказательства преступления. Были проведены два следственных эксперимента, во время которых передавались деньги, части от общей суммы.

7 июня часть преступной группы была задержана. Следственные действия продолжаются и сейчас, чтобы установить всех причастных.

– Это не единственный эпизод вымогательства у этой преступной группы?

– Есть и другие эпизоды.

– Банда была всеукраинского масштаба, судя по составу?

– Да. Среди ее членов как переселенцы из зоны проведения АТО, так и проживающие в Донецкой и Днепропетровской областях.

– Многие считают, что вымогательство, рэкет – это понятия из лихих девяностых, сейчас такого почти нет. Не наблюдается ли всплеск такого рода преступности в нашей области?

– Есть некоторое повышение криминогенной активности, но не такое значительное. К тому же люди сейчас стали намного больше доверять органам, особенно Службе безопасности, не боятся обращаться к нам, а мы уже работаем. Заметен не всплеск преступности, а повышение доверия к правоохранителям.

– А из-за чего вообще возник конфликт, не просто же так стали у первого попавшегося человека вымогать деньги и забирать авто? Он задолжал кредит, проиграл в карты или как?

– Нет. Житель нашей области имел совместный бизнес с жителем Донецка. Они выращивали грибы на продажу. Несколько лет бизнес шел налаженно, без проблем, приносил прибыль, которую они делили пополам. Но в один момент по независимым причинам случился неурожай, по погодным и прочим обстоятельствам, бизнес посыпался. А житель Донецка почему-то решил, что его обманывают. Но вместо того, чтобы пойти в правоохранительные органы, он пошел к бандитам, чтобы вернуть деньги таким путем. К заявителю применялись пытки.

– Что, утюг и паяльник?

– Нет, просто избивали. Когда мы уже в ходе мероприятий передавали деньги, его тоже били. Но все закончилось задержанием, а дальше будет суд.