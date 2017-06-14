Поліція не приїхала на виклик про звалище використаних шприців у Кропивницькому

Поліція не відреагувала на виклик про знайдення купи використаних шприців у Кропивницькому.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міськради з посиланням на начальника міської спецінспекції Андрія Максюту.

«На виклик відреагували лише екологи, а поліція, яку викликали по 102, на місце події не приїхала. Андрій Максюта також висловив припущення, що використаний медичний інструментарій міг бути завезений з одного з закладів охорони здоров’я Кропивницького», – йдеться у повідомленні.

Начальник управління здоров’я міської ради Оксана Макарук переконана, що працівники комунальних закладів Кропивницького не могли вчинити подібні дії: «Жоден лікар не дозволив би вивезти шприци просто на вулицю, адже знає про шкоду, що можуть нанести використані такі відходи людям та навколишньому середовищу. У закладах шприци проходять усі етапи знезараження, відповідно до санітарно-епідемічних вимог. Кожен медичний заклад підписує договір з підприємством, що утилізує такі відходи. Для прикладу, міський пологовий будинок працює із приватною фірмою «Селена» зі Сміли Черкаської області й отримує кошти за кожен кілограм зданих відходів на утилізацію. Усі заклади отримують дохід від утилізації шприців, а сам матеріал фірма забирає безпосередньо з закладу. Впевнена, за такою схемою працюють усі медичні заклади».

За інформацією прес-служби ГУ НП У Кіровоградській області, на місці знахідки відпрацювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, використані шприци разом з побутовим сміттям висипали обабіч вулиці Енергетиків у обласному центрі.