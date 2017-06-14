У Кропивницький з’їхалися юні ботаніки з 16 областей України (ФОТО)

В обласному центрі урочисто відкрили VІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі ОДА.

З вітальним словом до учасників звернувся перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко. Він побажав юним дослідникам плідної роботи та гарних вражень від перебування на Кіровоградщині.

Протягом трьох днів команди з Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей візьмуть участь у природоохоронній і дослідно-експериментальній роботі, а також ознайомляться з флорою природно-заповідного фонду Кіровоградщини.