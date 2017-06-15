Сесія міськради Кропивницького знову опинилася під загрозою зриву

Засідання сесії міської ради Кропивницького, заплановане на 20 червня, опинилося під загрозою зриву.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби мерії, текст якого має «УЦ».

Під час погоджувальної ради з керівниками фракцій 14 червня так і не вдалося знайти спільної мови зі спірних питань.

Свою участь у сесійній роботі знову поставили в залежність від виконання висунутих вимог представники опозиційних фракцій. Серед вимог – повернення тарифу 3,50 гривні на проїзд у громадському транспорті, зниження порогу тендерних закупівель до 50 тисяч гривень, надання дозволів на встановлення автономного опалення всім охочим, конкурсні призначення на посади керівників виконавчих органів міської ради та дотримання законодавства і Регламенту під час проведення сесій.

Жоден з керівників фракцій, які не відвідують сесії, так і не підтвердив, що цього разу опозиціонери прийдуть до сесійної зали.

«Я прошу ще раз обговорити це питання в своїх фракціях, – закликав усіх присутніх мер міста Андрій Райкович. – Додатково я проведу ще одну таку узгоджувальну нараду. Мої двері відчинені для всіх депутатів, і я відкритий до діалогу з кожним із них. Сподіваюсь, що сесія, яка призначена орієнтовно на 20 червня, не буде у черговий раз зірвана».

Жорстко виступив на погоджувальній раді голова об’єднання «Бойове братство» Олег Кокуленко. Він піддав критиці неспроможність депутатів знайти порозуміння та закликав знайти вихід з критичної ситуації і розпочати конструктивну роботу.

«В умовах війни, – наголосив Олег Кокуленко, – місту і країні потрібна міська рада, яка працює ефективно».

Нагадаємо, частина депутатів міськради Кропивницького періодично бойкотує сесійні засідання.