На Кіровоградщині вчитимуться будувати, як в Австрії

В області з робочим візитом перебуває делегація Федеральної землі Штирія Республіки Австрія, з якою облдержадміністрація уклала угоду про економічне й культурне співробітництво.

До Кропивницького прибули представники професійної школи №5 міста Граца Штирії – заступник директора закладу Йозеф Рукенштуль та викладач Йохан Хазенхютль, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

З делегацією зустрівся перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко.

Учасники зустрічі обговорили питання подальшого співробітництва на регіональному рівні, зокрема щодо обміну досвідом з підготовки робітничих кадрів.

Сергій Коваленко надав іноземним гостям загальну інформацію про область та коротко поінформував про стан справ у професійно-технічній освіті. Посадовець повідомив, що в області функціонує 21 ПТНЗ, підпорядкований обласній владі, де навчаються понад 6 тисяч учнів, та зауважив, що є ще коледжі й технікуми, підпорядковані профільному міністерству.

Стосовно підготовки робітників будівельної галузі, на якій спеціалізується професійна школа № 5 міста Граца, Сергій Коваленко зауважив: «Сьогодні проводиться багато будівельних робіт тож ринок праці Кіровоградської області потребує працівників будівельних спеціальностей. І ваш досвід підготовки таких фахівців є важливим для нас».

Йозеф Рукенштуль та Йохан Хазенхютль вже побували у професійно-технічному училищі №8 Кропивницького. У програмі робочого візиту – також ознайомлення з роботою професійно-технічного училища №2 та Кіровоградського будівельного коледжу.

Після завершення триденного перебування делегації на Кіровоградщині сторони виокремлять пропозиції стосовно подальшої співпраці на рівні конкретних навчальних закладів.