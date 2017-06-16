Почесного громадянина Олександрії звинувачують у рейдерському захопленні церкви

Почесного громадянина Олександрії, підприємця Анатолія Поляцького звинуватили в застосуванні «рейдерської схеми» щодо храму Різдва Христового, який він побудував як спонсор у мікрорайоні Перемога.

Про це заявив настоятель церкви Валерій Римар на прес-конференції сьогодні, 16 червня, передає «Моя Олександрія».

Священик назвав ситуацію неординарною і закликав пресу донести те, що відбувається читачам, тому що «не можна мовчати» про це.

За словами Римаря, у грудні минулого року Поляцький виграв суд, за яким храм перейшов у його власність, а в подальшому подарував церкву своєму сину Роману.

Після цього була зустріч Поляцького з предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм, на якій нібито підприємець пообіцяв повернути храм у власність громади, але обіцянку не виконав.

«Це типова рейдерська схема», – заявив Римар.

Кілька днів тому стало відомо, що Олександрійська міськрада підготувала проект рішення, і його опублікували на сайті мерії, про передачу землі Роману. За словами священика, на сьогоднішній день з мерією вдалося домовитися не вносити цей проект на розгляд сесії, поки справу не розгляне апеляційний суд.

Римар наголосив, що церква не сидить склавши руки і звертається за допомогою, куди може. Про те, що відбувається, направили листи депутатам міськради, депутатам Верховної Ради з Кіровоградської області, в прокуратуру і, як уже говорилося, подали скаргу до апеляційного суду.

На питання журналістів, які цілі переслідує Поляцький, навіщо переписує храм і землю на себе, Римар відповісти не зміг. «У нього є якийсь свій план, але цей план нікому невідомий», – сказав священик. Настоятель припустив, що, можливо, Поляцький зацікавлений у подальшому розвитку і використанні паркової зони навколо церкви.

У «Моєї Олександрії» немає телефону Поляцького, який живе в Дніпропетровську. Однак вдалося зв’язатися з його представницею. Жінка відмовилася називати своє ім’я і вважала за краще фігурувати як «представник Анатолія Поляцького».

На прохання отримати коментар підприємця, щоб зрозуміти його мотиви і цілі, представник відповіла, що їх передадуть пресі письмово. «Я думаю, що ми підготуємо письмовий коментар і надалі передамо ЗМІ», – сказала вона.

Нагадаємо, Анатолію Поляцькому присвоїли звання Почесного громадянина Олександрії в 2017 році, на вручення якого він не приїхав. Він – засновник підприємства «Катеринославські меблеві майстерні».