Позов про перейменування Кіровограда на Кропивницький знову розглянуть у суді

Вищий адміністративний суд України повернувся до розгляду позову про незаконне перейменування Кіровограда 15 червня.

Як стало відомо під час засідання, один із позивачів – народний депутат Костянтин Яриніч – не з’явився на суд, оскільки не отримав повідомлення про проведення засідання, пише «КП».

Водночас не з’явилася і третя сторона – Кіровоградська міська рада.

Засідання перенесли на 27 червня.

Раніше засідання переносили через відсутність колегії суддів – склад останньої змінювали сім разів.

Усі 15 позовів про скасування перейменування Кіровограда торік Вищий адмінсуд об’єднав у один.

З позовами про скасування постанови Верховної Ради до суду звернулися народні депутати Сергій Ларін та Костянтин Яриніч, доцент педагогічного університету імені Винниченка Ігор Спінул, громадські діячі та жителі міста.

Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький на своєму засіданні 14 липня 2016 року.