У Созоновці встановили меморіальну дошку директору Кіровоградської дослідної станції (ФОТО)

Меморіальну дошку багаторічному директору Кіровоградської дослідної станції Володимиру Савранчуку відкрили на будівлі наукового закладу в Созонівці Кіровоградського району сьогодні, 16 червня, передає кореспондент «УЦ».

За словами теперішнього керівника досвідної станції Ігоря Семеняка, ідея встановлення дошки належить колективу наукового закладу.

«Нам завжди було приємно працювати з Володимиром Вікторовичем. За роки його керівництва наш заклад завжди перебував у лідерах галузі», – сказав директор.

Володимир Вікторович Савранчук (17.06.1952 – 01.02.2017) – заслужений працівник сільського господарства України, кандидат сільськогосподарських наук, директор Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН з 1998-го по 2017 рік.