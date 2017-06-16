В ОДА обговорили проблему, через яку може зупинитися одне з найбільших підприємств Кропивницького

Керівники місцевих підприємств та вузів області зібрались в облдержадміністрації, щоб проаналізувати стан підготовки фахівців інженерних спеціальностей на Кіровоградщині.

«Друкмаш-центр» є одним з найбільших вітчизняних виробників інвалідних візків для людей з обмеженими можливостями, протезів молочної залози та протезно-ортопедичних виробів. Також підприємство протезує окремі категорії населення і надає послуги з реабілітації жінкам після мастектомії. Для людей з нестандартними антропометричними параметрами та особливими потребами, яким не підходять крісла з модельного ряду підприємства, приймаються індивідуальні замовлення на виготовлення відповідних крісел колісних з важільним приводом.

У засіданні взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко та керівники профільних структурних підрозділів ОДА, представники громадських організацій, повідомили «УЦ» у прес-службі ОДА.

Обговорюючи питання, учасники круглого столу вказали на одну з головних проблем сучасного ринку праці – недостатній рівень підготовки фахівців, зокрема інженерних спеціальностей. Серед причин, що зумовили таку ситуацію, називалися зниження престижності окремих професій, невисокий рівень підготовки абітурієнтів, що вступають до технічних вузів області, недостатній рівень профорієнтаційної роботи та мотивації випускників.

Ректор Центральноукраїнського національного технічного університету Михайло Черновол вказав на труднощі та проблеми, з якими стикається вища школа у процесі підготовки фахових інженерів.

Вимоги сучасного виробництва до інженерно-технічних працівників окреслив голова обласного об’єднання організації роботодавців Павло Штутман.

За результатами обговорення учасники засідання ухвалили низку рекомендацій, що стосувалися як організації навчального процесу у вузах, так і участі місцевих підприємств у підготовці фахівців інженерних спеціальностей.

Нагадаємо, директор заводу «Друкмаш-центр» Людина Шубіна в інтерв’ю «УЦ» заявила, що підприємство може зупинитися через кадровий голод.

За словами Шубіної, підготовка потенційних працівників, яку вони отримують в університеті, не витримує критики: «Я тричі говорила (на зустрічах зі студентами Центральноукраїнського державного технічного університету – ред.), три роки поспіль: «Я все розумію, не всі з вас хочуть бути директорами. Тому тих, хто не збирається працювати за фахом взагалі, – попрошу встати і вийти, щоб не заважати іншим». Вони встають і в усі три проходи натовпом виходять. Або вони зайняли чиєсь місце, або університет потрібно просто закрити!»