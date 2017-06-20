Биометрические паспорта. Ничего нет проще

С получением безвиза для Украины наши граждане начали массово подавать документы на оформление биометрического паспорта. О простоте оформления и появившихся подводных камнях этого процесса «УЦ» рассказал начальник Управления миграционной службы в области Владимир Гончаренко.

– Начнем с главного: что нужно для того, чтобы получить биометрический паспорт?

– Все не так сложно и страшно. Нужно всего лишь иметь паспорт гражданина Украины, оплатить необходимую сумму в размере чуть более 500 гривен за 20 дней оформления паспорта или более 800 за недельную работу наших сотрудников. Это административный сбор. Также (при наличии) нужно предоставить идентификационный код. Для детей до 14 лет нужно иметь свидетельство о рождении. Если до 12 лет, еще фотографии. Хочу отметить, что в каждом районе у нас работают по одному сотруднику, в городах областного подчинения и в Фортечном, и в Подольском районах Кропивницкого – по два. Плюс три сотрудника в областном управлении.

– Насколько увеличился поток желающих получить паспорта?

– Ажиотажа особого нет, но нагрузка на сотрудников возросла где-то на пятьдесят процентов. Впрочем, ситуация подконтрольная. С начала года в области выдано более 18 тысяч биометрических паспортов. За счет предоставления услуг по оформлению загранпаспорта местные бюджеты пополнились на шесть миллионов гривен.

– Кто является целевой аудиторией в этом процессе? Это молодежь, которая при объявлении безвиза хочет посетить европейские страны, или те, кто уже получает второй паспорт?

– Не обязательно. Это разные возрастные группы. Много детей, которые собираются на отдых вместе с родителями. Всем, кто получает паспорта, мы выдаем памятки о пересечении границы. Какие документы нужно иметь при себе, какие ожидать вопросы. Прежде всего необходимо наличие биометрического паспорта. И сорок стран, на которые распространяется безвизовый режим, будут открыты для украинцев. Дополнительно требуется предъявить определенную сумму или банковскую карточку, а также билеты и бронь отеля. Насколько я знаю, никаких проблем у наших земляков с пересечением границы с ЕС не возникало.

– Из всеукраинских СМИ стало известно, что у некоторых граждан так и не смогли взять отпечатки пальцев. И все же биометрические паспорта им выдали. Есть ли подобные случаи у нас?

– Действительно есть граждане, у которых мы не можем взять отпечатки пальцев. Это связано с тем, что у некоторых людей со временем стираются рисунки на мочках пальцев, но это единичные случаи. У нас за все время я помню только несколько подобных случаев. Мы составляем акт о том, что невозможно снять отпечатки, и выдаем паспорт. И даже при пересечении границы проблем возникнуть не должно.

– Еще один практический вопрос. Нам пожаловалась читательница, жительница областного центра, что ей отказали в оформлении биометрического паспорта по причине отсутствия штампа о прописке в Кропивницком.

– Это какое-то недоразумение. Мы не требуем наличия штампа о прописке. В этом нет необходимости. Все равно при оформлении в наш реестр заносятся новые данные. У нас поменяли не только название города, но и многих улиц. Все изменения мы фиксируем у себя. Рекомендуем поставить новый штамп, но не более того. По закону любой гражданин с любой пропиской может подать документы на оформление паспорта в любом регионе. К примеру, у нас в областном управлении много желающих получить документ из Великой Виски. Им проще и быстрее приехать к нам, чем в районный центр. И это возможно не только в пределах нашей области. Можно оформляться и в других областях. Сейчас эта норма упростилась…

Очередь в областном управлении действительно немаленькая. Каждый день здесь собирается около сотни граждан – кто уже за самим паспортом, кто только подает документы. «УЦ» было интересно, что сподвигло наших земляков на оформление биометрических паспортов. Оказалось, что у каждого из подателей на то существуют разные причины.

– Мы сегодня пришли в миграционную службу для того, чтобы сдать документы на получение биометрических паспортов, – рассказывает Светлана, одна из девушек из целой компании сверстниц. – Каждая из нас пришла сюда по разным причинам. Вот, к примеру, Марина мечтает поехать в Европу, а мы с подругами просто хотим оформить биометрические паспорта. Ведь когда-то надо же было их получить.