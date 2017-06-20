«Евробаскет-2017»: радости группового этапа

Начиная свой первый рассказ о работе на женском «Евробаскете», который проходит в Чехии с 15 по 25 июня, не могу сообщить о том, пробилась ли сборная Украины в четвертьфинал. Наш матч со словачками завершился уже после подписания этого номера в печать. Но с надеждой на то, что у любимицы кировоградских болельщиков Алины Ягуповой и ее подруг по команде все получилось как надо, предлагаю вам свои чешские впечатления и наблюдения.

Эх, дорога…

Путь в небольшой городок Градец-Кралове, где свои поединки группового раунда проводила сборная Украины, получился достаточно долгим и утомительным. 10-часовое стояние на польской границе в Краковце и поездка в душном автобусе Ивано-Франковск – Прага оставили неизгладимые впечатления в душе и на «пятой точке». Хорошо, что преду­смотрительно записал на планшет парочку интересных фильмов…

Вот он какой, безвиз

Что касается самой процедуры преодоления таможенного пункта по безвизу, то здесь как раз все прошло достаточно быстро. Наши пограничники и таможенники просто проверили наличие паспортов, вернули документы уже с памяткой, где были изложены требования к безвизовому режиму. Поляки же через три-четыре часа стояния в очереди спросили, куда и зачем я еду, посмотрели документ об аккредитации, спросили о шансах украинской сборной и, поставив штамп в новенький паспорт, специально оформленный к этой поездке, пожелали всего доброго. А вот трем девушкам не повезло, поскольку их приглашение на работу оказалось фиктивным, и на этом их светлое европейское будущее закончилось, даже не начавшись. Так что берегитесь мошенников, друзья мои.

Первое знакомство

Древний, но необычайно красивый, чем-то напоминающий Львов, Ужгород и Мукачево, Градец-Кралове, или Город Королев, основанный еще в 1225 году, встретил солнечной погодой, но абсолютным отсутствием местных денег. Благо, на автовокзале мне объяснили, что обмен валюты находится в двух кварталах в супермаркете. И, к моему глубочайшему удивлению, здесь обменяли даже оставленные на всякий случай 200 гривен. И при курсе практически один к одному все же предложили 160 крон. Я обрадовался, но, как оказалось, эта сумма для Чехии смехотворна, в чем очень быстро убедился.

Заплатив 25 крон (это где-то 25 гривен) за проезд, применением украинского, русского и чешского языков, а также жестов попросил водителя подсказать, где мне нужно выходить. Водитель, просто выйдя на улицу, показал, в каком направлении нужно идти. И точно по указанному маршруту минут через десять я вышел даже не к гостинице, а к зимнему стадиону, как его называют местные жители, или «Градец-Кралове Арене», где, собственно, и должны были проводиться матчи грядущего «Евробаскета». Здесь уже вовсю работала фан-зона, где была установлена трибуна для зрителей, наблюдавших, как все желающие играли в стритбол, упражнялись в меткости бросков, а еще здесь выступали местные спортивные таланты и артисты, а чуть поодаль работал пункт питания с традиционными сосисками, хот-догами и, конечно, пивом, которое в Чехии действительно льется рекой. При этом пол-литра пенистого стоило минимум 45 крон, безалкогольного 0,3 литра – 35 крон, а сосиски – от 65 крон.

Скажу еще, что пачка сигарет «Ротманс» вам обойдется в 75 крон, а о крепких спиртных напитках лучше умолчу. Зато цены на продукты питания, конкретно на мясо, сродни нашим. Но, чтобы вас сразу опустить с небес на землю в плане чешской дороговизны, по сравнению с нашими ценами, замечу, что в среднем здесь получают 20 тысяч крон, а это около 1 тысячи долларов. Это мне подтвердили несколько украинок, которых встретил в последующие дни.

Еще в Кропивницком мы с коллегой Лешей Горой определили месторасположение моего отеля, который находился где-то рядом с Дворцом спорта. Но то, что это будет так близко и в таком потрясающе красивом месте, быквально в двух шагах от одной из главных достопримечательностей города – Белой Башни, - карта подсказать не могла.

Быстренько получив аккредитацию, которая, как читатели «УЦ» знают еще с моих олимпийских репортажей из Рио, на спортивных состязаниях является для журналистов универсальным пропуском везде, где предусмотрено правилами, решил-таки отыскать отель. Мое одноместное уютное пристанище без излишеств соответствовало затраченным средствам: душ, стол, шкаф, кровать, вентилятор и телевизор с чешскими, словацкими и польскими телеканалами. Кстати, показывают здесь практически то же, что и у нас. Из фильмов узнал «Апокалипсис сегодня» Копполы и «Абсолютную власть» Иствуда, а еще были разные гадалки, предсказатели, викторины, реалити- и ток-шоу и два специализированных спортивных канала. Я даже нащелкал какое-то подобие КВН или Лиги смеха, а еще тут есть программы, похожие на незабвенные «Киньте все, гармошка грає» и «Наші вітання». Все это ночью, когда появилось чуточку времени просто передохнуть и пощелкать телепультом.

А еще за 4 евро предложили ежедневные затраки, которые, мягко говоря, разнообразием меню не отличались. Кстати, заметил, что персонал этого маленького отеля завтракал тут же, а вечером куда-то испарялся, ведь у каждого постояльца была своя карточка для входа не только в номер, но и от входной двери с улицы.

Но пора бы вернуться к главной цели моего пребывания в Градец-Кралове, а позже и в Праге – чемпионату Европы по баскетболу среди женщин.

Все познается в сравнении…

Вначале об условиях работы. Скажу так, они были близки к идеальным, что свойственно форумам по отдельным видам спорта. Так когда-то я впервые «попал в рай» на юношеском чемпионате мира еще в мирном Донецке. В Москве же в том же 2013-м на взрослом чемпионате мира такой вот «домашности» уже не было. Там все оказалось масштабнее. Не говоря уже о Рио, где журналистов почти приравняли к туристам, ну разве что за вход на соревнования и проезд не заставляли платить. А вот здесь организаторы до мелочей продумали все, чтобы нашей братии работалось комфортно.

Для начала выдали отличную программу турнира, большую папку для планшета или ноутбука, а также портативное зарядное устройство с символикой чемпионата. Дальше был прекрасно функционирующий Интернет – как вай-фай, так и сетевой на выбор, что позволяло постоянно быть на связи и передавать оперативную информацию. Протоколы и статистика матчей предоставлялись до и после поединков, а также между четвертями. При желании можно было работать в небольшом пресс-центре, наблюдая за ходом событий в играх по телевизорам, но большинство коллег предпочитали располагаться на медиа-трибуне внутри арены. Ведь только здесь были дух игры, ее эмоции, страсти и радости. Ну а если проголодался, то предлагали не только чай или кофе, как в Рио, а минеральную негазированную воду, швепс, колу, с утра – бутерброды, а чуть позже и горячие блюда с салатами, которые каждый день были разными. А еще коллеги рассказывали, что в городском транспорте ездили по аккредитации бесплатно. При 25 кронах за проезд – это существенная экономия. В общем, работать и хотелось, и моглось.

Коротко о главном

На групповом этапе наша сборная не разочаровала. В первый день девчонки просто потрясли в двух стартовых четвертях, буквально сметя хозяек чемпионата с площадки. Но дальше, как отметит в эксклюзивном комментарии для вашего покорного слуги главный тренер украинской команды Владимир Холопов, сработала женская психология, когда вместо того, чтобы приумножить преимущество, украинки старались его сохранить. Вот и получилось, что чешки почти настигли соперниц в 4-й четверти. Но, к счастью, запаса прочности у Алины Ягуповой и ее подруг по команде хватило для того, чтобы таки довести дело до победы – 59:47 (24:13, 18:10, 4:10, 13:14).

А вот что еще сказал по поводу стартовой игры Владимир Холопов:

– Мы обыграли опытных соперниц, которые превосходили нас в мощи и росте, игравших к тому же при классной поддержке своих болельщиков. А мы выигрывали у них, а это немаловажно, подбор потому, что шли на мяч и правильно располагались под щитом. Знаете, я доволен, что, провалив игру в нападении, в третьей четверти, да и в четвертом периоде все было не очень хорошо, у нас получилось в целом неплохо отзащищаться. Я не раз подчеркивал, что одним нападением матчи не выигрываются. Вы должны иметь хорошую, цепкую, грамотную и надежную защиту для того, чтобы рассчитывать на успех. То, что сегодня наша сборная от такой команды, как Чехия, пропустила менее 50 очков, говорит о том, что мы не зря работали над защитными построениями и отрабатывали различные варианты.

Но дальше для всех был «отрезвляющий душ» после серьезного поражения от испанок – 76:54 (13:15, 22:19, 20:9, 21:11), в игре, где мы очень достойно противостояли главным фавориткам чемпионата только в двух четвертях.

И снова обратимся к эксклюзивному анализу игры от Владимира Холопова:

– Тут нужно учитывать, что мы проиграли команде, которой многие специалисты прочат титул чемпиона Европы, и к тому же сборная Испании – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Так что это очень опытная, слаженная, сильная сборная, в которой все баскетболистки выступают в Евролиге. Тем не менее, пока у нас хватало энтузиазма и сил, мы противостояли испанкам на равных. Когда же наступает усталость, то следует провал, который достаточно сложно остановить. К сожалению, вынужден признать, что у нас нет еще лидера на позиции третьего номера, и в связи с этим нам не хватает очков, которые мы должны набирать в нападении. Тут одной Алины Ягуповой или Таи Удоденко явно недостаточно. Поймите, минимум четыре-пять игроков должны забить больше 10 очков для того, чтобы можно было претендовать на успех в сражении с таким конкурентом, как Испания.

Не забывайте, что в эти же дни проходит чемпионат мира по баскетболу три на три, который недавно стал олимпийским видом спорта. Так вот, на мировом первенстве выступают Даша Завидная и Аня Зарицкая, которые бы реально могли усилить нашу команду.

А еще у каждого игрока бывают такие дни, когда мяч валится из рук и ничего не получается. К сожалению, именно такой поединок был с испанками у ДеАндры Мосс. Надеюсь, что для всех этот матч станет хорошим уроком и сделает нас сильнее.

Кстати, был у нас в этот субботний пасмурный день и повод для радости. Дело в том, что венгерская команда одолела чешскую сборную, и тем самым хозяйки европейского первенства потеряли все шансы на продолжение борьбы, а сборная Украины вышла, как и Венгрия, в плей-офф.

Последовавший затем день отдыха помог нашей команде немного отдохнуть от напряжения и сбросить груз психологической ответственности, а тренеры нашли правильные решения, которые привели к самой пока яркой игре украинок на этом чемпионате. В поединке с Венгрией мы контролировали ход событий, сыграли командно и не дали соперницам ни малейшего шанса на успех. Итоговый результат противоборства говорит сам за себя – 84:72 (26:18, 21:12, 20:17, 17:25).

Ну и снова нам поможет понять причины успеха эксклюзивный комментарий Владимира Холопова:

– Многое из того, что было задумано, удалось реализовать на площадке. Мы показали, что сильны командой и у нас не только два игрока способны приносить результат. Сегодня девочки, выходившие со скамейки, усиливали игру, и мы доминировали на протяжении всей встречи. Был, правда, небольшой провал в начале 4-й четверти, когда пытался поберечь силы игроков стартовой пятерки перед завтрашним важнейшим матчем. Но это было не критично, поскольку мы все быстренько вернули на круги своя. Может быть, это нагло звучит, но у меня была возможность экспериментировать с составом. Рад, что каждая из девчонок старалась и внесла свой вклад в эту хорошую победу.

Мы очень рады, что здесь есть наши люди, которые активно болеют за нас во время матчей, приходят с подарками в гостиницу. Вот нашей вчерашней имениннице – Ане Ольховик – корону подарили. Остальных сувенирами и шоколадками балуют, в общем, поднимают девчонкам настроение. Хочу сказать украинцам, которые болеют за нас в Чехии, всем, кто нас поддерживает дома, огромное спасибо.

От себя добавлю, что атмосфера в зале действительно была неповторимой. При этом за наших девчонок болели не только украинцы, работающие в Чехии, но и местные школьники, которые, по словам их учителя, сами захотели поддерживать именно сборную Украины.

Кстати, нашим чиновникам нужно поучиться у чехов, как популяризировать спорт. И тут дело даже не в школьниках, которые стали частью грандиозного праздника. У нас же почему-то приглашение детей на трибуны стадиона на чемпионатах Украины по легкой атлетике называют принудиловкой. А еще у нас массовые спортивные мероприятия проводят исключительно для галочки. В Градец-Кралове я стал свидетелем настоящего спортивного фестиваля, где все желающие на протяжении трех дней в парке, прилегающем к арене, могли познакомиться со спортивными достижениями, пообщаться с местными звездами и взять у них автографы, но главное – попробовать свои силы в самых различных видах спорта.

Оказывается, даже в небольших городах Чехии (населения в Градец-Кралове около 100 тыс.) есть семитысячные арены, повсеместно можно увидеть работающие спортивные площадки, открыта масса спортивных магазинов, проложены по городским трассам велодорожки, везде есть велопарковки, зато огромных джипов, столь присущих Кропивницкому, тут, сколько ни пытался, не встретил ни одного. А вот идеальную чистоту, порядок, доброжелательность и взаимное уважение встречал повсеместно.

Предварительные итоги «Евробаскета»

Итак, места в четвертьфинале себе уже обеспечили Испания, Турция, Франция и сенсационная Бельгия. А борьбу прекратили Чехия, Беларусь, Словения и Черногория. Остальным, в том числе и Украине, еще предстоит отстаивать свое место под солнцем «Евробаскета». Но об этом, как и о других впечатлениях от Градец-Кралове и Праги, где пройдут все оставшиеся матчи женского «Евробаскета – 2017», читайте в следующий раз…

Юрий Илючек, из Градец-Кралове – специально для «УЦ».

Автор и редакция «УЦ» выражают благодарность спортивному меценату Руслану Згривцу за помощь в поездке на чемпионат Европы.