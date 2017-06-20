В прошлую субботу нас атаковали марсиане. Разу­меется, не в прямом смысле, но было очень похоже на то, что Красная планета спустилась к нам, на территорию Кировоградского района.

Мало кто знает, что рядом с Катериновкой находится карьер, а здешние пейзажи очень напоминают марсианские. Такая же красная, выжженная земля вперемешку с ослепительно белым песком. Необычайно красиво, и находится это место в каких-то десяти километрах от Кропивницкого.

17 июня там состоялся первый творческий фестиваль современного искусства «Марс атакует!». В его программе участвовали семь музыкальных групп – «Анатомия стихий», «Десь чули», «Черное сияние», «Против течения», «Фаворит солнца», «Эфир», «Партизан бэнд», музыканты Валентин Поворозник и Сергей Соколовский, которые выступали в разных жанрах. Также в рамках феста состоялись яркое фаер-шоу, перфоманс, театрализованное выступление. Были интересные инсталляции и даже арт-скандал. Зрителей собралось не так много, как того позволяло место, но три сотни насчитать можно было легко.

По словам одного из организаторов фестиваля, главы областной организации фотохудожников Олега Шрамко, мероприятие станет ежегодным.

– Целью этого действа было желание объединить творческих людей, работающих в различных художественных направлениях. Показать жителям области, что такое современное искусство. Фест проводился рядом с карьером, где вся территория – сплошная глина. То есть пейзаж был совершенно неземным, что создавало участникам и гостям фестиваля особое настроение. За поддержку в организации мероприятия огромная благодарность председателю Кировоградской райгосадминистрации Алле Полищук и спонсорам – Валентину Кухте и Андрею Кадыгробу.