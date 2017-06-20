Медреформа откладывается?

Что там с долгожданной реформой здравоохранения? Ведь если помните, то, в соответствии с планами министерства, в июне мы уже должны были выбрать себе семейных врачей и вовсю заключать с ними договоры. С тем, чтобы уже со второго полугодия врачи первичной медицины получали финансирование за каждого пациента.

Однако пока даже информационная кампания по этому поводу не началась. Так и хочется спросить: шо, опять? Опять собрались, поговорили, потратили кучу бюджетных денег и в результате оставили все, как есть?

По словам начальника городского управления здравоохранения Оксаны Макарук, медики первичного звена (терапевты, педиатры, семейные врачи) в нашем городе к реформе уже практически готовы. Но ключевым инструментом проведения реформы в данном случае является изменение принципов финансирования первичного звена, а для этого депутаты должны были внести изменения в Бюджетный кодекс.

Напомним, сегодня из отдельных статей финансируются зарплата медиков и обслуживающего персонала, содержание помещений, коммун­услуги, медикаменты. При новой системе врачи первичного звена должны получать деньги за пациента (в 2017 году планировалась сумма в 210 грн за каждого пациента), при этом семейный врач должен обслуживать 2000 пациентов, а педиатры и терапевты работать в тандеме и обсуживать вместе 4000. Таким образом врач получает 420 тысяч на все – на аренду кабинета, транспорт, зарплату себе, медсестре, уборщице, канцтовары и т.п.

– Закон о медицинской реформе принят, – объясняет Оксана Александровна. – Но он теоретический. Практическая его часть – это изменение принципов финансирования. Пока депутаты не внесут изменения в Бюджетный кодекс, мы не можем двигаться дальше.

– То есть сегодня договоры с врачами заключать не нужно?

– Эти договоры нужны именно для финансирования. Врач передает их в НСЗУ (Национальную службу здоровья) и получает финансирование в зависимости от количества пациентов. Сегодня заключать договоры просто бессмысленно.

– Если закон будет принят, сколько нам понадобится времени для перехода на новую модель?

– Мы практически готовы. Я не могу сказать, что у нас хватает ресурсов, чтобы стопроцентно обеспечить каждого врача компьютером, Интернетом, программным обеспечением в один момент, но мы к этому близки. Мы не первый год готовимся к переходу на электронные карты, на электронный реестр пациентов. Сейчас мы как раз будем рассматривать предложения от фирм-поставщиков программного обеспечения.

Но мое видение такое, что до конца года принципы финансирования уже не изменятся. Уже утверждены все бюджеты, сметы. Думаю, если закон все-таки удастся принять (а мы очень на это надеемся), то новая система заработает в 2018 году. Но это только мое видение. На самом деле прогнозировать что-то очень сложно.