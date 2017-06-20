На поездку в какую страну вас сподвигнет безвиз?

В этот раз нас интересует вопрос, который давно и активно муссируется в СМИ северного соседа. Там настойчиво утверждают, что безвиз для Украины – это только фикция, которой никто не сможет воспользоваться из-за крайнего обнищания граждан нашей страны. Вот поэтому мы и задавали свой вопрос самым разным людям, отказавшись от принципа публичности и даже не настаивая на полном предоставлении своих данных. Ответы – вашему вниманию.

Сергей Компаниец, главный режиссер «Національного мистецького фестивалю “Кропивницький”»:

– Задолго до безвиза на своей страничке в «Фейсбуке» я рассказывал о бюджетных вариантах поездок в Европу. Думаю, сейчас этих публикаций, как и самих путешествий, станет значительно больше. К примеру, в честь введения безвизового режима несколько авиакомпаний продавали акционные билеты, которые можно купить на прямые рейсы из Украины в города Европы.

Вот планирую в июне полететь на выходные в Прагу. Взял перелет туда-обратно из Киева за 1800 гривен. Прага – волшебная! Для уик-энда идеальный город. Кроме Праги, взял авиабилеты в Неаполь. С перспективой посетить Сорренто и остров Капри. Там я еще не был. Но эти планы уже на осень.

Виктория Талашкевич, общественный деятель, журналист:

– Я давно мечтаю увидеть Испанию. Особенно после чтения колонок для газеты, которые создает Артуро Перес-Реверте. Мне его работы, честно говоря, всегда напоминали то, что пишет в редакторской колонке газеты «Украина-Центр» Ефим Леонидович Мармер. Испания благодаря книгам Переса-Реверте стала для меня близкой и интересной. Такой похожей на Украину. Да и компания WizzAir, которая предоставляет недорогие перелеты, продает доступные авиарейсы в Барселону. Например, на конец августа можно взять билет за 250 евро в обе стороны. Так что, именно Испания, если будут у меня время и возможность, станет следующим пунктом назначения!

Андрей «Соколок», стрелок одного из подразделений ВСУ (Донецкая обл.):

– Нам пока трудно здесь воспользоваться этим безвизом, но помечтать можно. А если серьезно, то давно хотел побывать в окрестностях Везувия, в Италии. Неаполь, Помпея – моя мечта еще со времен учебы в школе. Как вернусь домой, обязательно начну искать возможность туда попасть. До войны довелось побывать в Польше, Чехии и Словакии, но тогда эти поездки давались большой кровью и стоили многих потраченных нервов. Думаю, что к моему возвращению очереди за биометрическими паспортами рассосутся и проблем будет значительно меньше. Обсуждали тут с ребятами этот вопрос на днях. Так один товарищ решил в Бельгию, Голландию и Люксембург поехать. Очень уж ему название «Бенилюкс» нравится.

Олексій Хмара, блогер, громадський активіст:

– Мені відповісти трохи важко, бо я був фактично по всій Європі. Та я би хотів повернутись у Норвегію та Ісландію. Там дуже класна природа. Чи проїхати всю Францію – від холодної півночі й до гарячого узбережжя півдня. З безвізом це точно легше. А лоукости добре літають по всій Європі.

Мария Викторовна, пенсионерка:

– Да мне уже никуда и не хочется. Была я за границей в 70-х. По путевке в Болгарию ездила. А сейчас и здоровье не то, и пенсия не позволяет. Но вот дети мои собираются куда-то поехать. Дочь проговорилась, что осенью внука мне отдадут на недельку. Молодые, пусть хоть они мир посмотрят.

Вацлав Егурнов, переводчик, фрилансер:

– Даже не знаю. В принципе и с визами получалось ездить куда хотелось, но оформление бумажек было несколько обременительным. Сейчас же оформление биометрических паспортов на семью временно еще большая коррида, чем оформление виз в еще действительные паспорта. Поэтому до следующей весны в дальние европейские края ехать не планируем. А там, глядишь, и Карибские территории Франции и Нидерландов станут безвизовыми, например…

Иван, ВЕБ-программист:

– Хотим собрать денег, снять проблему с работой, чтобы стабильнее была, и попробовать поехать надолго. А для меня безвиз просто упростил вариант «поехать на 2-3 месяца посмотреть». Но на это тоже надо деньги, как и раньше.

Прошлый визит был в Барселону, куда еще поехать – будем решать позже. Благо, вариантов стало больше.

Подготовили Елена Никитина, Алексей Гора, «УЦ»