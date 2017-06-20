Наш ответ Ульяне Супрун

На официальном сайте Минздрава появилась статья, которая якобы опровергает мифы о медицинской реформе. Статья на самом деле интересная и очень информативная, но каждое утверждение реформаторов все же оставляет немало вопросов.

«Миф 1. Медицина станет платной и очень дорогой.

Бесплатной медицины в нашей стране не существует. 90% лекарств покупаются за личные средства граждан. По данным исследований, каждый второй пациент отказывается от лечения или откладывает его из-за нехватки денег. Поэтому говорить, что медицина станет платной и очень дорогой, неправильно. Она УЖЕ сейчас платная и очень дорогая.

Реформа вводит новые четкие правила в медицинской системе, одинаковые для любого гражданина. Появится четкий список услуг, которые будут полностью, на 100%, профинансированы государством. (…) Всегда будет на 100% оплаченное ведение беременности, роды и лечение детей».

Нет, медицина сейчас все-таки бесплатная. Да, лекарства мы покупаем за свой счет, но и реформа не предусматривает бесплатных лекарств! А вот труд врачей, медсестер, санитарок мы сегодня не оплачиваем (по крайней мере, если сами этого не захотим).

Что касается финансирования на 100% отдельных услуг, то в это можно поверить. Мы верим, что экстренная и паллиативная помощь могут быть профинансированы государством на 100%. Но ведение беременности и роды! Вы это серьезно?

Нет, мы верим в минимальный пакет услуг, который и сейчас, собственно, бесплатный (ни одну женщину в процессе родов еще на пороге не бросили). Но, с нашей точки зрения, именно ведение беременности и роды – это первое, на что нужно ввести прейскурант. Потому что, пока это теоретически бесплатно, мы БУДЕМ носить деньги врачам и акушерам, чтобы перестраховаться. Любой, у кого есть дети, подтвердит: роды – самая дорогая медицинская услуга. Мы готовы платить любые деньги, потому что, если что-то пойдет не так, попробовать еще раз уже не получится. Именно поэтому врачи и лоббировали это стопроцентное финансирование. Ведь если пациент заплатит в кассу, то может грешным делом подумать, что больше никому ничего не должен…

«Миф 2. Медреформа приведет к закрытию больниц и увольнению медиков.

В законопроектах о медреформе нет ни слова о закрытии лечебных учреждений или сокращении медперсонала. На первом этапе реформы договоры Национальной службы здоровья будут заключены со ВСЕМИ больницами, чтобы никто не остался без медицинской помощи. Но со временем конкуренция и принцип “деньги следуют за пациентом” приведут к упорядочению сети медучреждений – маломощные, плохо оснащенные и мало загруженные больницы будут перепрофилированы под реальные потребности населения. (…) Реформа будет способствовать тому, что врачи будут конкурировать за пациента.

Следует подчеркнуть, что благоустройством сети лечебных учреждений будут заниматься местные власти. Именно громады должны решить, какие из них нужно усилить, а какие перепрофилировать, государство выставляет только технические требования».

Так миф это или не миф? Мы согласны, что иногда лучше съездить в соседний район, чем обращаться в свою ЦРБ. Но ведь больницы будут закрываться (то есть, простите, перепрофилироваться на что-то), и медработников будут сокращать – вы же сами об этом пишете.

И то, что решать будут громады, – это замечательно, если бы не одно «но». Мнением громад, к сожалению, очень легко манипулировать. У любого решения о закрытии или перепрофилировании медучреждения найдутся противники, которые используют это как повод для проведения митингов, демонстраций и получения политических дивидендов. И этот процесс станет очень болезненным. История с объединением роддомов в Кропивницком – лучший пример того, как на самом деле будет проходить оптимизация сети лечебных учреждений.

«Миф 3. Села останутся без врачей.

В селах людей больше беспокоит судьба фельдшеров и ФАПов. ФАПы никуда не исчезнут. Фельд­шеры НЕ заменят работу врача, но станут его сателлитами, помощниками для того, чтобы доступ к медицинской помощи был в самых отдаленных селах.

В 2018 году средняя выплата на первичном звене составит около 370 грн на одного пациента, в 2019-м – 450 грн. На 2000 пациентов это создаст годовой доход в 740 000 грн в 2018-м и 900 000 грн в 2019 году. В этот бюджет входит аренда, работа врача, фельдшера и медсестры, простые расходные материалы и частичное покрытие по анализам. Лекарства в этот бюджет не входят.

До сих пор в деревне никогда не было таких средств в медицине – и мы рады, что реформа позволяет наконец развернуть прямое финансирование.(…)

Впрочем, это не означает, что в селах смогут работать непрофессиональные врачи и у жителей не будет альтернативы – громада может отказаться от плохого врача и пригласить другого».

Что касается финансирования на одного пациента, то сельские врачи, скорее всего, действительно выиграют. Только зачем им сателлиты-фельдшеры? Ведь и работа фельдшеров, и содержание ФАПов будут оплачиваться из того же бюджета… А зачем они врачу? Две тысячи пациентов закреплены за ним, финансирование он получает, захочет – будет ездить по селам на машине, захочет – будет сидеть в одном месте и ждать пациентов. Ему спешить некуда – экстренная и неотложная помощь не в его компетенции.

А последнее утверждение – это вообще восторг. Правда? Где-нибудь на окраине Новгородковского района, где телефонная связь есть на крыше, Интернета нет вообще, а дороги два раза в год размывает, бабушки из пяти соседних сел соберутся на совместную сходку, откажутся от единственного в округе врача и пригласят другого?

«Миф 4. Придется платить дважды: официально в кассу и взятку врачу.

Отказ врача оказать помощь или любые требования со стороны медперсонала оплатить дополнительные неофициальные средства – преступление, за которое предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. В случае неправомерных действий врача пациент всегда сможет пожаловаться в Национальную службу здоровья, которая будет осуществлять контроль за соблюдением врачами и медицинскими учреждениями условий контрактов на обслуживание населения».

Да, мы и дальше будем носить конверты и другими способами выражать свою благодарность. Потому что это наш выбор, так уж мы с вами, к сожалению, устроены. Мы ведь и сегодня можем не платить врачу и не сдавать благотворительных взносов, мы и сегодня можем пожаловаться, если у нас кто-то вымогает деньги, и уголовная ответственность за вымогательство тоже предусмотрена. Но деньги у нас чаще всего не вымогают, а просят (а тут и жаловаться уже не на что). А вдруг, если я заплачу, меня будут лучше лечить?

«Миф 5.К врачу-специалисту можно будет попасть только через семейного врача.

Не соответствует действительности. Каждый человек в случае необходимости сможет обратиться к любому врачу-специалисту без направления семейного врача и получить помощь. Но в этом случае пациенту придется оплатить полную стоимость услуг врача и лечения. Если вы обращаетесь к нему по направлению семейного врача, стоимость вашего лечения и необходимых медицинских средств полностью или с небольшой сооплатой возместит государство».

То есть это тоже никакой не миф. Потому что полную стоимость платить никто не захочет (поверьте, она будет немалой). Впрочем, и сегодня, чтобы попасть к специалисту, нужно направление терапевта или педиатра, то есть коренным образом здесь ничего не изменится.

Далее Минздрав опровергает еще несколько мифов, касающихся конституционности реформы, полномочий Нацслужбы здоровья и т.п. В этой части полемизировать не будем, просто потому, что нас, пациентов, это не касается. Нам важен результат – доступность качественного медобслуживания.

И хотя в целом мы верим в предложенную медреформу, некоторые тезисы удивляют – в основном своим оптимизмом.

«Кроме того, Минздрав Украины рассчитал прогнозированные объемы расходов на здравоохранение в соответствии с календарным планом реформы, предусматривающим пошаговые изменения в течение 2018-2020 гг. В соответствии с прогнозируемыми данными, в течение этого периода ожидается рост реального валового внутреннего продукта Украины в среднем на 3,19% в год».

Во-первых, рост ВВП, на который рассчитывают медики, может и не состояться. Во-вторых, рост ВВП и финансирование медицины в нашей стране – вещи, к сожалению, малосвязанные. В-третьих, какой календарный план? В соответствии с этим планом, первый этап реформы УЖЕ должен был завершиться, у всех семейных врачей уже должны были быть компьютеры и Интернет, мы уже должны были заключить с ними договоры, а они – получить финансирование на каждого пациента. Интересно, в Минздраве заметили, что реформа уже сейчас существенно отстает от календарного плана?