Цены в свободном полете: куда полетят?

Постановлением Кабмина № 394 с 1 июля отменено государственное регулирование цен на ряд продуктов, прежде всего на базовые продукты питания – хлеб, муку, молочные продукты, мясо птицы, свинину и пр.

В предисловии к документу говорится, что эта мера принята с целью «… зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дебюрократизація (дерегуляція) у сфері ціноутворення. Рішення уряду спростить процедуру зміни цін залежно від цінових коливань ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни кон’юнктури». Под контролем государства остались цены на коммунальные услуги, лекарства и несколько других сфер, имеющих косвенное отношение к нашей повседневной жизни. Эта отмена вызвала закономерный вопрос (причем, уверена, не только у журналистов): не поползут ли цены на самые необходимые продукты резко вверх? За комментарием мы обратились к бывшему руководителю территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в Кировоградской области, а ныне руководителю департамента промышленности и инфраструктуры в облгосадминистрации Александру Корнюше.

– Я не жду витка цен после отмены госрегулирования, – отметил он. – В стране уже пять лет как отсутствует такая структура, как ценовая инспекция. Точнее, формально она существует, но работает в ней два человека. Это против 25 сотрудников в 2011 году. И эти два человека работают на всю область. Занимаются они в основном тем, что периодически ходят по рынкам и фиксируют цены. Чтобы осуществлять полноценный контроль, инспектора должны увидеть не только собственно цифры на ценнике – они должны знать себестоимость товара, увидеть оптовую цену, размер наценок и т. д. Это кропотливая работа с документацией, которую продавцы на рынке не ведут. Проверить таким образом можно только легальных предпринимателей, работающих с кассовыми аппаратами, выдающих чеки. Но уже три года как Кабмином были запрещены внеплановые проверки предприятий. Инспектор, чтобы провести проверку, должен либо получить соответствующее разрешение, либо предприниматель сам должен пригласить его на свое предприятие. Поэтому у нас формально контроль за ценами есть, но в реальности цены и так уже не первый год контролирует собственно рынок по экономическому закону предложения и спроса. Отмена госрегулирования, по моему мнению, почти не скажется на конечной цене продуктов, но облегчит работу предпринимателям.

На сегодняшний день функции контроля цен выполняются одним из подразделений новосозданной Госпродпотребслужбы. В нее, кроме ценовой инспекции, вошли санэпидемстанция, ветеринарная служба, сельхозинспекция, служба по защите растений. Но даже в свои лучшие годы инспекция по ценам не могла регулировать стоимость продукции, продаваемой на кировоградских рынках. А именно на рынках жители областного центра покупают львиную долю продуктов питания. Тем не менее, польза от государственного регулирования цен на базовые продукты питания есть. В этом уверен Юрий Тарасенко, эксперт территориального центра АМКУ в Кировоградской области.

– По моему личному мнению, эта отмена была преждевременной, – говорит он. – Кроме объективных рыночных законов, существует человеческий фактор. И в Украине, в частности в нашей области, этот фактор проявляет себя в виде крайне низкой культуры поведения на рынке. Причем и со стороны потребителя, и со стороны продавца. Можно надеяться, что рынок сам отрегулирует цену, но из-за низкой культуры и больших аппетитов производители и продавцы будут повышать цены до максимума, стоит им узнать, что их уже не будут контролировать. Хороший пример – это регулярные предпраздничные всплески цен на определенные группы товаров, например, на яйца к Пасхе. С одной стороны, мы имеем немотивированный ажиотажный спрос до опустошения полок (низкая культура потребителя), а с другой – повышение цены по принципу «все равно купят» (низкая культура продавца). Кроме того, я как бывший сотрудник инспекции по ценам хорошо знаю, как пишется статистика и подгоняются показатели инфляции. В конце 2016 года под эгидой Министерства экономики стартовал пилотный проект, в рамках которого в одном из регионов госрегулирование цен было отменено. Решение о полной отмене принималось по результатам мониторинга. Как Минэкономики его проводило, я точно не знаю. Зато я знаю, как обычно делаются подобные мониторинги. Ни одному губернатору невыгодно подавать наверх реальные показатели инфляции в своем регионе, потому что есть официально рассчитанный уровень инфляции по стране, и не дай Бог, если скачок цен в регионе окажется выше этого уровня! За такие вещи губернаторов сильно наказывают. Но реальных рычагов влияния на цены губернаторы не имеют, поэтому остается что? Подгонять статистику. Так и получается, что официальные показатели инфляции у нас в стране одни, а цены в магазинах показывают другие…

Кто из наших респондентов оказался ближе к истине, можно будет увидеть очень скоро. Идеальное место, где, как в зеркале, почти мгновенно отражаются все изменения правил игры – это рынок. Жаль только, что рыночная культура у нас с вами, как справедливо отметил Юрий Тарасенко, – тоже в большей степени базарная. Со всеми вытекающими последствиями.