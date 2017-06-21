Кіровоградщина сім разів відмовлялася приймати львівське сміття (ДОКУМЕНТИ)

Мерія Львову отримала сім відмов від Кіровоградщини у розміщенні твердих побутових відходів.

Скани відмов опубліковані на офіційному сайті Львівської міськради, передає кореспондент «УЦ».

По одній відмові мерія Львову отримала від Маловисківської й Долинської міських рад, а також від облради.

Двічі відмовляли міськрада Кропивницького та ОДА.

Нагадаємо, у квітні на Завадівському сміттєзвалищі Кропивницького вивантажили близько 30 тонн львівського сміття.

У Львові з літа 2016 року триває напружена ситуація з вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького сміттєзвалища. Міський голова Львова Андрій Садовий неодноразово звертався по допомогу до інших регіонів країни, однак більшість з них не мають можливості приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів.