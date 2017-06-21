Триває збір підписів для встановлення у Кропивницькому пам’ятника собаці

До завершення збору підписів для встановлення у Кропивницькому пам’ятника Каштану лишилося 11 днів станом на 21 червня.

Підписати звернення до міської влади можна на сайті електронних петицій.

Воно має набрати 450 голосів.

Автори петиції зазначають: «Небайдужі містяни неодноразово озвучували ініціативу про встановлення пам’ятника негласному символові міста собаці Каштану. З огляду на зміну позиції влади у ставленні до тварин-безхатьків, про погодження програми стерилізації та сприянні роботі зоозахисних організацій, підтримка такої ініціативи лише підкреслить системність у добрих намірах з боку очільників міста.

Активісти самостійно готові зібрати кошти на втілення задуму. Від влади лише необхідний дозвіл на встановлення пам’ятника на розі вулиць Шевченка і Великої Перспективної – улюбленому місці Каштана.

Підтримка цієї петиції – це не лише данина пам’яті Каштану. Це добра сторінка, яка впишеться в історію сучасного міста».