Триває збір підписів для встановлення у Кропивницькому пам’ятника собаці

До завершення збору підписів для встановлення у Кропивницькому пам’ятника Каштану лишилося 11 днів станом на 21 червня.
Підписати звернення до міської влади можна на сайті електронних петицій.
Воно має набрати 450 голосів.
Автори петиції зазначають: «Небайдужі містяни неодноразово озвучували ініціативу про встановлення пам’ятника негласному символові міста собаці Каштану. З огляду на зміну позиції влади у ставленні до тварин-безхатьків, про погодження програми стерилізації та сприянні роботі зоозахисних організацій, підтримка такої ініціативи лише підкреслить системність у добрих намірах з боку очільників міста.
Активісти самостійно готові зібрати кошти на втілення задуму. Від влади лише необхідний дозвіл на встановлення пам’ятника на розі вулиць Шевченка і Великої Перспективної – улюбленому місці Каштана.
Підтримка цієї петиції – це не лише данина пам’яті Каштану. Це добра сторінка, яка впишеться в історію сучасного міста».