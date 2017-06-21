Жителів Кропивницького закликають не використовувати 22 червня заборонену атрибутику

22 червня у Кропивницкому відзначать День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

Жителі та гості міста схилять голови у хвилині мовчання і покладуть живі квіти до Вічного вогню на Меморіальному комплексі «Фортечні вали».

З нагоди визначної дати до мешканців обласного центру від імені міської організації ветеранів України звернувся її голова Володимир Зуєв: «Шановні жителі міста! Просимо вас на цих заходах дотримуватися законів України, у тому числі не використовувати заборонену символіку (червоні прапори, герб СРСР, георгіївські (гвардійські) стрічки тощо. Просимо віддати належне пам’яті захисників Вітчизни і пом’янути загиблих».

Покладання квітів на Фортечних валах у Кропивницькому розпочнеться о 10:00.