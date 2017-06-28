У сутичці між АТОшниками і поліцією під Кропивницьким постраждала журналістка

Заступник головного редактора КОДТРК Марія Лебідь постраждала у сутичці між демобілізованими бійцями батальйону «Донбас» та поліцією в Бережинці Кіровоградського району вчора, 27 червня.

Про це вона розповіла координатору Інституту масової інформації в Кіровоградській області.

«До мене звернулись десь о 17:30 представники «Аграрної самооборони» та попросили, щоб я під’їхала до Кіровського суду, оскільки саме там відбулось засідання у справі «тітушок-рейдерів», яких після затримання правоохоронцями суд просто відпустив, – сказала вона. – Коли я прибула на місце, з’явилась інформація, що якісь невідомі люди без впізнавальних знаків заїхали у Бережинку. Як потім з’ясувалось, це були правоохоронці – Нацгвардія та представники спецпідрозділу «КОРД».

Оскільки ми доїхали до місця призначення вже під кінець активної фази протистояння, майже усіх бійців батальйону «Донбас» на той момент було «запаковано» в автобус правоохоронців. Однак місцеві мешканці намагались визволити «донбасівців», що відстоювали їхні інтереси. Тоді нацгвардійці почали розпилювати сльозогінний газ, почались сутички з бережинчанами».

Вона додала, що неодноразово називалася та інформувала, що є працівником ЗМІ, журналісткою. «Тим не менш мене у цій штовханині кинули додолу, потоптали, декілька разів вдарили по ногам. Це однак не так боляче, гірше було від сльозогінного газу. Добре хоч люди допомогли – витягли з гущі подій», – розповіла Марія Лебідь.

До правоохоронців журналістка не зверталась. За її словами, події нівелюють довіру громади до представників правоохоронних органів.

Нагадаємо, демобілізовані бійці батальйону «Донбас» прибули на захист майна ТОВ «Нива-2010» у Бережинку Кіровоградського району. Їх затримала поліція.

Начальник ГП Нацполіції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко заявив, що в Бережинці правоохоронці діяли у межах своїх повноважень.