Москитные сетки – надежная защита от комаров

Москитная (хотя функционально – антимоскитная) сетка служит непременным дополнением любого современного окна. Кроме основного предназначения – не пропускать в комнату летающих насекомых, она задерживает тополиный пух, мелкий мусор и не позволяет выпасть либо улететь на улицу домашним питомцам. С теми же задачами она успешно справляется при установке и на дверь веранды или неостеклённого балкона. Рассмотрим основные виды москитных сеток.

Рамочная москитная сетка

Ее конструкция представляет собой прямоугольный пластиковый или алюминиевый профиль, внутри которого натянуто полотно с ячейками. Для удобства монтажа/демонтажа москитка снабжена ручками («ушами») по бокам. Размер ячеек подобран так, чтобы сквозь них не могли проникнуть мелкие насекомые и тополиный пух, но при этом сама сетка была как можно менее заметной. На высокие конструкции ставится поперечная планка (импост), придающая дополнительную жесткость.

Рамочные сетки различают по наружному и внутреннему типу крепления. Москитки с внутренним креплением отличаются z-образным крепежами для плотного прилегания к раме, и имеют металлические защелки, поворотом которых сетка фиксируется в окне. Наружное крепление предполагает монтаж с внешней стороны окна пластиковых кронштейнов, в которые и ставится сетка.

Москитная сетка на дверь

Москитная сетка на дверь должна выдерживать многократные циклы открывания-закрывания и, несмотря на размеры, выдерживать геометрическую форму. Потому изготавливается из усиленного алюминиевого профиля, и может иметь несколько импостов. Чаще всего москитная сетка крепится к дверному проходу снаружи на петли. Фиксация в закрытом положении осуществляется магнитом или защелкой.

Роллетная москитная сетка

Состоит из ячеистого полотна, наматывающегося на вал с пружиной, закрытого коробом, и двух алюминиевых направляющих по бокам. Внизу полотна закреплена опорная планка, а направляющие изнутри оклеены особой щетиной, задерживающей насекомых и пыль. Чтобы убрать сетку, достаточно снять опорную планку с фиксаторов, и сетка автоматически смотается в короб. В отличие от рамочных, роллетные москитные сетки не могут сорваться вниз и не требуют демонтажа на зиму.

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