У Гайворонському районі п’яний гість зарізав п’яного хазяїна

У Гайворонському районі раніше судимий чоловік під час застілля завдав потерпілому смертельних ножових поранень.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Житель одного з сіл, перебуваючи в іншому населеному пункті в особистих справах, познайомився з 65-річним місцевим мешканцем, який запросив його в гості.

У приміщенні літньої кухні чоловіки сіли випивати. Згодом між ними виникла суперечка, під час якої господар ударив кулаком нового знайомого. Така поведінка розлютила гостя, він схопив зі столу ножа і кілька разів ударив потерпілого в груди.

Господар помешкання перестав подавати ознаки життя. Зловмисник, зрозумівши, що накоїв, утік.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала від проникаючого поранення з пошкодженням внутрішнього органу.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, триває.

Зловмиснику оголосили про підозру та обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Раніше він уже був судимий за подібний злочин.